https://ria.ru/20260303/doha-2078058366.html
В Дохе прогремела серия мощных взрывов
В Дохе прогремела серия мощных взрывов - РИА Новости, 03.03.2026
В Дохе прогремела серия мощных взрывов
Серия мощных взрывов была слышна в Дохе, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T01:58:00+03:00
2026-03-03T01:58:00+03:00
2026-03-03T02:05:00+03:00
в мире
доха
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622822_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a6fd42d550eddbee137575a008aaa20.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
доха
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622822_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_605aeaaf87be3847b24f22b89b2963ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, доха, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Доха, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дохе прогремела серия мощных взрывов
В Дохе прогремела серия из пяти мощных взрывов