Додон заявил о попытках властей Молдавии расколоть Партию социалистов

КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент республики Игорь Додон заявил об усилении давления властей на политсилу и попытках расколоть ее.

Политик отметил, что внутри партии существуют разные мнения и ведутся дискуссии, что, по его словам, нормально для сильной команды. Додон выразил уверенность, что социалисты смогут преодолеть разногласия, консолидироваться и двигаться дальше вместе на фоне серии уголовных дел и приговоров в отношении представителей оппозиционного лагеря, включая пророссийские силы, которые заявляют о политически мотивированном характере преследования.