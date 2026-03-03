https://ria.ru/20260303/dodon-2078219906.html
Додон заявил о попытках властей Молдавии расколоть Партию социалистов
КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент республики Игорь Додон заявил об усилении давления властей на политсилу и попытках расколоть ее.
"В последнее время вновь усилилась волна атак, направленных на раскол Партии социалистов. Нашу команду уже 15 лет пытаются разделить, ослабить, пророчат нам близкий конец. Не дождётесь. Мы всегда находили в себе силы для преодоления этих вызовов и проблем, оставаясь все это время в политических лидерах", — написал Додон
в своем Telegram-канале
.
Политик отметил, что внутри партии существуют разные мнения и ведутся дискуссии, что, по его словам, нормально для сильной команды. Додон выразил уверенность, что социалисты смогут преодолеть разногласия, консолидироваться и двигаться дальше вместе на фоне серии уголовных дел и приговоров в отношении представителей оппозиционного лагеря, включая пророссийские силы, которые заявляют о политически мотивированном характере преследования.
Лидер ПСРМ
подчеркнул, что преодоление раздробленности на левом фланге он считает ключевой задачей перед чередой выборов, которые предстоят Молдавии
в ближайшие два года — в местные органы власти, а также в рамках президентской и парламентской кампаний.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева
задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.