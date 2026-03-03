Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/dobrovoltsy-2078326432.html
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 03.03.2026
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Новая группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:47:00+03:00
2026-03-03T23:47:00+03:00
общество
грозный
россия
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:120:1782:1122_1920x0_80_0_0_a518181c172843ac41d6af74a62229d5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
грозный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:0:1782:1338_1920x0_80_0_0_403577988c89c7e46adb21fe579c5bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, грозный, россия, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке из Грозного новой группы добровольцев в зону СВО

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 3 мар - РИА Новости. Новая группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Очередная группа добровольцев отправилась к месту выполнения боевых задач. По сложившейся традиции путь бойцов начался из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Эти спецрейсы давно стали символом сплоченности и решимости тех, кто встал на путь борьбы с нацизмом и терроризмом", - написал он.
Глава региона добавил, что в составе группы - жители Чечни и других регионов России, в том числе бойцы с боевым опытом, которые вновь возвращаются в зону СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ОбществоГрозныйРоссияРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала