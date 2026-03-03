https://ria.ru/20260303/dobrovoltsy-2078326432.html
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Новая группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2026
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
