Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут заочно судить сербского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/dnr-2078282501.html
В ДНР будут заочно судить сербского наемника, воевавшего за ВСУ
В ДНР будут заочно судить сербского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 03.03.2026
В ДНР будут заочно судить сербского наемника, воевавшего за ВСУ
Наемник из Сербии Добривое Ковачевич, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:51:00+03:00
2026-03-03T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
сербия
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20260303/brigada-2078101833.html
донецкая народная республика
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, сербия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Сербия, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
В ДНР будут заочно судить сербского наемника, воевавшего за ВСУ

В ДНР будут заочно судить сербского наемника Ковачевича, воевавшего за ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Наемник из Сербии Добривое Ковачевич, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Республики Сербия Добривое Ковачевича. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в сентябре 2023 года Ковачевич через украинско-польскую границу прибыл на Украину, где в качестве наемника вступил в Интернациональный легион. Отмечается, что в учебном центре он прошел обучение и был обеспечен оружием. Добавляется, что в ноябре 2023 года обвиняемый заключил контракт и в составе штурмовой бригады сухопутных войск ВСУ до осени 2024 года принимал участие в боях против военнослужащих РФ.
Сообщается, что размер вознаграждения за весь период превысил 1,3 миллиона рублей.
В настоящее время Ковачевич объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Наемники "Специальной латинской бригады" понесли большие потери на Украине
Вчера, 09:40
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСербияГенеральная прокуратура РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала