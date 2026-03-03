В ДНР будут заочно судить сербского наемника, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Наемник из Сербии Добривое Ковачевич, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Республики Сербия Добривое Ковачевича. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в сентябре 2023 года Ковачевич через украинско-польскую границу прибыл на Украину, где в качестве наемника вступил в Интернациональный легион. Отмечается, что в учебном центре он прошел обучение и был обеспечен оружием. Добавляется, что в ноябре 2023 года обвиняемый заключил контракт и в составе штурмовой бригады сухопутных войск ВСУ до осени 2024 года принимал участие в боях против военнослужащих РФ.
Сообщается, что размер вознаграждения за весь период превысил 1,3 миллиона рублей.
В настоящее время Ковачевич объявлен в международный розыск, он заочно арестован.