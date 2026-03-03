https://ria.ru/20260303/dnr-2078068802.html
Семья из Великой Новоселки в ДНР три года прятала сына в подвале
Семья из Великой Новоселки в ДНР в период боевых действий и оккупации поселка украинскими боевиками на протяжении трех лет прятала сына в подвале, рассказал РИА РИА Новости, 03.03.2026
ВЕЛИКАЯ НОВОСЕЛКА, 3 мар – РИА Новости. Семья из Великой Новоселки в ДНР в период боевых действий и оккупации поселка украинскими боевиками на протяжении трех лет прятала сына в подвале, рассказал РИА Новости руководитель "Народной Дружины" в ДНР Артур Гасанов.
"На протяжении всего времени боевых действий на территории поселка (Великая Новоселка – ред.) c 2022 года по 2025 год семья прятала парня в подвале не только от организации "Белые Ангелы", но и от силовиков: прокуратуры, полиции и ТЦК, которые знали, что по этому адресу жил парень… Прямо вниз (в подвал – ред.) спускались за ним и искали его. Повезло, что он смог спрятаться… Сам подвал был оборудован необходимыми продуктами, на случай обстрела или попадания в дом – картошка и другая гуманитарная помощь", - сказал Гасанов.
Он добавил, что на сегодняшний момент "Народная дружина" занимается решением вопроса поступления молодого человека в высшее учебное заведение на территории ДНР
, а также предложила ему помогать активистам движения с гуманитарными миссиями в поселок.
В конце января 2025 года Минобороны РФ
сообщило, что в результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ
на южнодонецком направлении.