Семья из Великой Новоселки в ДНР три года прятала сына в подвале

"На протяжении всего времени боевых действий на территории поселка (Великая Новоселка – ред.) c 2022 года по 2025 год семья прятала парня в подвале не только от организации "Белые Ангелы", но и от силовиков: прокуратуры, полиции и ТЦК, которые знали, что по этому адресу жил парень… Прямо вниз (в подвал – ред.) спускались за ним и искали его. Повезло, что он смог спрятаться… Сам подвал был оборудован необходимыми продуктами, на случай обстрела или попадания в дом – картошка и другая гуманитарная помощь", - сказал Гасанов.