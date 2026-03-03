Рейтинг@Mail.ru
Семья из Великой Новоселки в ДНР три года прятала сына
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 03.03.2026 (обновлено: 12:13 03.03.2026)
Семья из Великой Новоселки в ДНР три года прятала сына в подвале
Семья из Великой Новоселки в ДНР три года прятала сына в подвале - РИА Новости, 03.03.2026
Семья из Великой Новоселки в ДНР три года прятала сына в подвале
Семья из Великой Новоселки в ДНР в период боевых действий и оккупации поселка украинскими боевиками на протяжении трех лет прятала сына в подвале, рассказал РИА РИА Новости, 03.03.2026
2026
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Семья из Великой Новоселки в ДНР три года прятала сына в подвале

Семья из Великой Новоселки в ДНР три года прятала сына украинских военных

Освобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР
Освобожденная группировкой войск Восток Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Освобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео)
ВЕЛИКАЯ НОВОСЕЛКА, 3 мар – РИА Новости. Семья из Великой Новоселки в ДНР в период боевых действий и оккупации поселка украинскими боевиками на протяжении трех лет прятала сына в подвале, рассказал РИА Новости руководитель "Народной Дружины" в ДНР Артур Гасанов.
"На протяжении всего времени боевых действий на территории поселка (Великая Новоселка – ред.) c 2022 года по 2025 год семья прятала парня в подвале не только от организации "Белые Ангелы", но и от силовиков: прокуратуры, полиции и ТЦК, которые знали, что по этому адресу жил парень… Прямо вниз (в подвал – ред.) спускались за ним и искали его. Повезло, что он смог спрятаться… Сам подвал был оборудован необходимыми продуктами, на случай обстрела или попадания в дом – картошка и другая гуманитарная помощь", - сказал Гасанов.
Он добавил, что на сегодняшний момент "Народная дружина" занимается решением вопроса поступления молодого человека в высшее учебное заведение на территории ДНР, а также предложила ему помогать активистам движения с гуманитарными миссиями в поселок.
В конце января 2025 года Минобороны РФ сообщило, что в результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
