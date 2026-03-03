https://ria.ru/20260303/dnepr-2078113177.html
Операторы "Днепра" сбили более 20 дронов ВСУ за одну боевую задачу
РИА Новости: бойцы "Днепра" сбили более 20 дронов "Баба-Яга" за 1 боевую задачу
ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. Операторы дронов-перехватчиков "Бумеранг" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на одной боевой задаче уничтожили более 20 тяжелых украинских коптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга" и пять беспилотников семейства DJI Mavic, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Моряк".
"С крайней задачи, подобными дронами ("Бумеранг" - ред.) было поражено более 20 (коптеров) "Баба-Яга" и 5 "Мавиков", - рассказал он.
По словам бойца, его подразделение работает преимущественно ночью.
"Мы работаем в основном по (коптерам - ред.) "Баба-Яга", ночью. А днем (сбиваем высотные - ред.) "крылья". "Крыло" на данную аналоговую камеру не очень хорошо находится. Но бывают случаи поражения и днем", - добавил военный.