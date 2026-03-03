Операторы "Днепра" сбили более 20 дронов ВСУ за одну боевую задачу

ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. Операторы дронов-перехватчиков "Бумеранг" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на одной боевой задаче уничтожили более 20 тяжелых украинских коптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга" и пять беспилотников семейства DJI Mavic, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Моряк".

"С крайней задачи, подобными дронами ("Бумеранг" - ред.) было поражено более 20 (коптеров) "Баба-Яга" и 5 "Мавиков", - рассказал он.

По словам бойца, его подразделение работает преимущественно ночью.