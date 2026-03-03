Рейтинг@Mail.ru
Операторы "Днепра" сбили более 20 дронов ВСУ за одну боевую задачу - РИА Новости, 03.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 03.03.2026
Операторы "Днепра" сбили более 20 дронов ВСУ за одну боевую задачу
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Операторы "Днепра" сбили более 20 дронов ВСУ за одну боевую задачу

ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. Операторы дронов-перехватчиков "Бумеранг" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на одной боевой задаче уничтожили более 20 тяжелых украинских коптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга" и пять беспилотников семейства DJI Mavic, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Моряк".
"С крайней задачи, подобными дронами ("Бумеранг" - ред.) было поражено более 20 (коптеров) "Баба-Яга" и 5 "Мавиков", - рассказал он.
По словам бойца, его подразделение работает преимущественно ночью.
"Мы работаем в основном по (коптерам - ред.) "Баба-Яга", ночью. А днем (сбиваем высотные - ред.) "крылья". "Крыло" на данную аналоговую камеру не очень хорошо находится. Но бывают случаи поражения и днем", - добавил военный.
