Названа причина смерти иллюстратора "Вечерней Москвы" Дмитрия Захарова
Названа причина смерти иллюстратора "Вечерней Москвы" Дмитрия Захарова - РИА Новости, 03.03.2026
Названа причина смерти иллюстратора "Вечерней Москвы" Дмитрия Захарова
Причиной смерти художника-иллюстратора "Вечерней Москвы" и "Русского Newsweek" Дмитрия Захарова стал рак, сообщили РИА Новости в его окружении. РИА Новости, 03.03.2026
