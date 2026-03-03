Рейтинг@Mail.ru
Названа причина смерти иллюстратора "Вечерней Москвы" Дмитрия Захарова
19:56 03.03.2026
Названа причина смерти иллюстратора "Вечерней Москвы" Дмитрия Захарова
Причиной смерти художника-иллюстратора "Вечерней Москвы" и "Русского Newsweek" Дмитрия Захарова стал рак, сообщили РИА Новости в его окружении. РИА Новости, 03.03.2026
2026
Названа причина смерти иллюстратора "Вечерней Москвы" Дмитрия Захарова

РИА Новости: причиной смерти иллюстратора "Вечерней Москвы" Захарова стал рак

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Причиной смерти художника-иллюстратора "Вечерней Москвы" и "Русского Newsweek" Дмитрия Захарова стал рак, сообщили РИА Новости в его окружении.
"Мы боролись с четвертой стадией рака легкого", - сказал собеседник агентства.
Захаров скончался 1 марта, ему было 63 года. Он был художником отдела инфографики газеты "Вечерняя Москва" и работал там более десяти лет. До этого Захаров работал в арт-дирекции журнала "Русский Newsweek".
