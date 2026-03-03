Скоро европейцы сами восстановят "Северный поток — 2", считает Дмитриев

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что европейцы будут готовы собственными руками восстановить трубопровод "Северный поток — 2" на фоне роста цен на газ.