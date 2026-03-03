Рейтинг@Mail.ru
Скоро европейцы сами восстановят "Северный поток — 2", считает Дмитриев - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 03.03.2026 (обновлено: 17:42 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/dmitriev-2078260882.html
Скоро европейцы сами восстановят "Северный поток — 2", считает Дмитриев
Скоро европейцы сами восстановят "Северный поток — 2", считает Дмитриев - РИА Новости, 03.03.2026
Скоро европейцы сами восстановят "Северный поток — 2", считает Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:38:00+03:00
2026-03-03T17:42:00+03:00
экономика
европа
россия
ближний восток
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9d0a58d8fe5e6b57a08eb7965d5d289b.jpg
https://ria.ru/20260303/dmitriev-2078221136.html
https://ria.ru/20260303/dmitriev-2078103448.html
европа
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_b513eec51dd126b0dc5375022631be23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, россия, ближний восток, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, северный поток — 2
Экономика, Европа, Россия, Ближний Восток, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, Северный поток — 2
Скоро европейцы сами восстановят "Северный поток — 2", считает Дмитриев

Дмитриев: скоро европейцы своими руками восстановят "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что европейцы будут готовы собственными руками восстановить трубопровод "Северный поток — 2" на фоне роста цен на газ.
"Если у вас есть вопросы, обращайтесь к Урсуле (фон дер Ляйен, главе ЕК. — Прим. ред.), Кае (Каллас, главе европейской дипломатии. — Прим. ред.) и другим русофобским политикам. Скоро они будут готовиться восстановить "Северный поток — 2" своими руками", — написал Дмитриев в соцсети X.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Дмитриев прокомментировал призыв ЕС к Украине для запуска "Дружбы"
Вчера, 15:45
Ранее во вторник биржевые цены на газ в Европе продемонстрировали рост на 45 процентов, показатель впервые с февраля 2023 года превысил 780 долларов за тысячу кубометров. Такая динамика наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Дмитриев также допустил, что цены на газ в Европе будут намного выше.
Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива
Вчера, 09:46
 
ЭкономикаЕвропаРоссияБлижний ВостокКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала