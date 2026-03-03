Скоро европейцы сами восстановят "Северный поток — 2", считает Дмитриев

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что европейцы будут готовы собственными руками восстановить трубопровод "Северный поток — 2" на фоне роста цен на газ.
"Если у вас есть вопросы, обращайтесь к Урсуле (фон дер Ляйен, главе ЕК. — Прим. ред.), Кае (Каллас, главе европейской дипломатии. — Прим. ред.) и другим русофобским политикам. Скоро они будут готовиться восстановить "Северный поток — 2" своими руками", — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее во вторник биржевые цены на газ в Европе продемонстрировали рост на 45 процентов, показатель впервые с февраля 2023 года превысил 780 долларов за тысячу кубометров. Такая динамика наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Дмитриев также допустил, что цены на газ в Европе будут намного выше.
Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.