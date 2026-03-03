Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал призыв ЕС к Украине для запуска "Дружбы" - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/dmitriev-2078221136.html
Дмитриев прокомментировал призыв ЕС к Украине для запуска "Дружбы"
Дмитриев прокомментировал призыв ЕС к Украине для запуска "Дружбы" - РИА Новости, 03.03.2026
Дмитриев прокомментировал призыв ЕС к Украине для запуска "Дружбы"
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:45:00+03:00
2026-03-03T15:45:00+03:00
экономика
украина
россия
кирилл дмитриев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078150075.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, кирилл дмитриев, евросоюз
Экономика, Украина, Россия, Кирилл Дмитриев, Евросоюз
Дмитриев прокомментировал призыв ЕС к Украине для запуска "Дружбы"

Дмитриев отметил значительный сдвиг в позиции ЕС по запуску "Дружбы"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал новость о том, что ЕС подталкивает Украину к запуску трубопровода "Дружба".
"Значительный сдвиг в позиции ЕС, поскольку они начинают осознавать, как их катастрофические решения по энергетике создали огромные риски, которые теперь материализуются из-за конфликта в Иране. Идеологически мотивированные экономические решения, принятые ЕС, были ошибочными. Возможно, ЕС запоздает с принятием решения", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал статью газеты Financial Times о том, что ЕС призывает Украину разрешить доступ к трубопроводу "Дружба".
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Сийярто объяснил, почему Украина не возобновляет транзит по "Дружбе"
Вчера, 12:21
 
ЭкономикаУкраинаРоссияКирилл ДмитриевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала