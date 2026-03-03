Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 03.03.2026
09:46 03.03.2026
Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива
Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива
Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива

Дмитриев предрек потрясения на сырьевых рынках из-за закрытия Ормузского пролива

© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал серьезные потрясения на сырьевых рынках из-за закрытия Ормузского пролива.
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщал в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Нефть резко подорожала из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив
2 марта, 08:27
"Впереди ожидаются серьезные потрясения на рынках сырьевых товаров и сельскохозяйственной продукции", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя статистику о доле поставляемых через пролив компонентов удобрений.
Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство сильно зависят от Ормузского пролива.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена барреля Brent уже подскакивала выше 80 долларов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив
2 марта, 23:09
 
Ормузский проливИранПерсидский заливКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийBrentВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
