Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал серьезные потрясения на сырьевых рынках из-за закрытия Ормузского пролива.

Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство сильно зависят от Ормузского пролива.