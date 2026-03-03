Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал прогулку президента ОАЭ в Dubai Mall - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:43 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/dmitriev-2078061493.html
Дмитриев прокомментировал прогулку президента ОАЭ в Dubai Mall
Дмитриев прокомментировал прогулку президента ОАЭ в Dubai Mall - РИА Новости, 03.03.2026
Дмитриев прокомментировал прогулку президента ОАЭ в Dubai Mall
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T02:43:00+03:00
2026-03-03T02:43:00+03:00
в мире
оаэ
сша
иран
кирилл дмитриев
мухаммед бен заид аль нахайян
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906511371_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_d6104b85d86aada636d4e2caddd3ceff.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078051260.html
https://ria.ru/20260303/oae-2078058857.html
оаэ
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906511371_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_38fa62d1e8dc226edaf1a3c17d2c964a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, сша, иран, кирилл дмитриев, мухаммед бен заид аль нахайян, российский фонд прямых инвестиций
В мире, ОАЭ, США, Иран, Кирилл Дмитриев, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев прокомментировал прогулку президента ОАЭ в Dubai Mall

Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ в Dubai Mall сильным посланием

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall
Дубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна и министра обороны страны Хамдана ибн Мухаммеда в торговом центре Dubai Mall "сильным посланием".
Ранее кадры прогулки первых лиц ОАЭ по торговому центру на фоне эскалации конфликта в регионе опубликовал медиаофис властей эмирата.
Пожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российский турист рассказал о поведении местных жителей в ОАЭ
Вчера, 00:27
"Сильное послание. Устойчивые ОАЭ - одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, сосредоточенное на миротворчестве и процветании", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана
Вчера, 02:04
 
В миреОАЭСШАИранКирилл ДмитриевМухаммед бен Заид Аль НахайянРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала