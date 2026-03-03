https://ria.ru/20260303/devochki-2078269912.html
В Екатеринбурге две девочки пропали двое суток назад
В Екатеринбурге две девочки пропали двое суток назад - РИА Новости, 03.03.2026
В Екатеринбурге две девочки пропали двое суток назад
Две девочки пропали двое суток назад в Екатеринбурге, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по региону. РИА Новости, 03.03.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Две девочки пропали двое суток назад в Екатеринбурге, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по региону.
"Они ушли вместе. Пропали 1 марта, родные к нам обратились сегодня", - сказала собеседница агентства.
Судя по ориентировке отряда, девочкам 10 и 11 лет.
"Розыском пропавших занимается отдел полиции №13. Ранее данные несовершеннолетние допускали самовольные уходы из дома. Полицейские принимают меры к возвращению подростков их законным представителям", - уточнили агентству в городском управлении МВД.