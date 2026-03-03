В Екатеринбурге две девочки пропали двое суток назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Две девочки пропали двое суток назад в Екатеринбурге, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по региону.

"Они ушли вместе. Пропали 1 марта, родные к нам обратились сегодня", - сказала собеседница агентства.

Судя по ориентировке отряда, девочкам 10 и 11 лет.