Названы пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают деньги
Названы пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают деньги - РИА Новости, 03.03.2026
Названы пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают деньги
Какие безобидные с виду финансовые привычки опустошают наш кошелек и не дают сформировать подушку безопасности, рассказал агентству “Прайм” эксперт московского... РИА Новости, 03.03.2026
Названы пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают деньги
Аналитик Елин: подписки на сервисы могут отнимать много денег за год
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Какие безобидные с виду финансовые привычки опустошают наш кошелек и не дают сформировать подушку безопасности, рассказал агентству “Прайм
” эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
Прежде всего, это подписки на всевозможные сервисы. Казалось бы, недорого, а в год набегает серьезная сумма. Второе — покупки в рассрочку с неясными условиями. Третье — повышение расходов сразу же, как только выросли доходы. Четвертое — инвестирование на хайпе, без финансовой стратегии.
И, наконец, игнорирование законной оптимизации налогов. Раз в год стоит проводить “аудит” своих финансов, проверяя вычеты, отчетность и структуру активов.
«
“В 2026 году налоговые правила стали сложнее, а возможности законной оптимизации — шире. Многие игнорируют ИИС, льготы на долгосрочные инвестиции, вычеты за лечение и обучение. Потери могут составлять десятки тысяч рублей ежегодно”, — заключил Елин.