Число жертв стрельбы в баре в Техасе выросло

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число жертв массовой стрельбы, произошедшей в техасском Остине 1 марта, возросло до трех человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Мужчина открыл огонь в баре Buford's Backyard Beer Garden в Техасе ранним утром воскресенья. Ранее сообщалось, что он убил двух и ранил 14 человек. В момент стрельбы на нем была кофта с надписью Property of Allah ("Собственность Аллаха"), он попадал в поле зрения властей из-за проблем с психикой. По данным Washington Post, следствие рассматривает и версию, что нападавший совершил нападение из-за ударов США и Израиля по Ирану.
"По данным полиции Остина, в результате массовой стрельбы на оживленной Шестой улице в эти выходные погиб третий человек", - говорится в сообщении телеканала.
