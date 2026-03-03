Рейтинг@Mail.ru
Число жертв стрельбы в баре в Техасе выросло
06:26 03.03.2026 (обновлено: 12:01 03.03.2026)
Число жертв стрельбы в баре в Техасе выросло
Число жертв массовой стрельбы, произошедшей в техасском Остине 1 марта, возросло до трех человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Экстренные службы на месте стрельбы в баре Buford's Backyard Beer Garden в Техасе
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число жертв массовой стрельбы, произошедшей в техасском Остине 1 марта, возросло до трех человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Мужчина открыл огонь в баре Buford's Backyard Beer Garden в Техасе ранним утром воскресенья. Ранее сообщалось, что он убил двух и ранил 14 человек. В момент стрельбы на нем была кофта с надписью Property of Allah ("Собственность Аллаха"), он попадал в поле зрения властей из-за проблем с психикой. По данным Washington Post, следствие рассматривает и версию, что нападавший совершил нападение из-за ударов США и Израиля по Ирану.
"По данным полиции Остина, в результате массовой стрельбы на оживленной Шестой улице в эти выходные погиб третий человек", - говорится в сообщении телеканала.
Роберт Дорган - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Подозреваемый в стрельбе на хоккейном матче в США поддерживал нацизм
18 февраля, 01:22
 
