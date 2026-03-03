Один человек пострадал при пожаре на киностудии имени Горького

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительной информации, при пожаре в ремонтируемом здании на территории киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.