Рейтинг@Mail.ru
Один человек пострадал при пожаре на киностудии имени Горького - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 03.03.2026 (обновлено: 13:04 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/chelovek-2078155368.html
Один человек пострадал при пожаре на киностудии имени Горького
Один человек пострадал при пожаре на киностудии имени Горького - РИА Новости, 03.03.2026
Один человек пострадал при пожаре на киностудии имени Горького
Один человек пострадал, по предварительной информации, при пожаре в ремонтируемом здании на территории киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького на... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:31:00+03:00
2026-03-03T13:04:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
https://ria.ru/20260209/putin-2073200786.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Один человек пострадал при пожаре на киностудии имени Горького

РИА Новости: один человек пострадал при пожаре на киностудии имени Горького

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительной информации, при пожаре в ремонтируемом здании на территории киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о возгорании в находящемся на ремонте здании киностудии имени М. Горького на улице Сергея Эйзенштейна на площади 30 квадратных метров.
"Поступила информация об одном пострадавшем при пожаре на киностудии", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России, происходит загорание в одном из помещений на третьем этаже реконструируемого административного здания. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 10 человек. Принятыми мерами пожар локализован.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Путин оценил реконструкцию киностудии имени Горького
9 февраля, 14:12
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала