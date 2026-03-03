Рейтинг@Mail.ru
Суд в Польше продлил арест Бутягину до 1 июня - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 03.03.2026 (обновлено: 12:17 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/butyagin-2078136161.html
Суд в Польше продлил арест Бутягину до 1 июня
Суд в Польше продлил арест Бутягину до 1 июня - РИА Новости, 03.03.2026
Суд в Польше продлил арест Бутягину до 1 июня
Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:37:00+03:00
2026-03-03T12:17:00+03:00
польша
в мире
варшава
украина
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260303/butjagin-2078128991.html
польша
варшава
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, в мире, варшава, украина, александр бутягин
Польша, В мире, Варшава, Украина, Александр Бутягин
Суд в Польше продлил арест Бутягину до 1 июня

РИА Новости: суд в Польше продлил арест Бутягину до 1 июня

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Изначально окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.
"Срок ареста продлен до 1 июня", - сказал адвокат.
Он добавил, что данное решение суда будет обжаловано после того, как адвокаты ознакомятся с решением суда в письменном виде.
Как передает корреспондент РИА Новости, сам Бутягин в суд доставлен не был. Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Адвокат рассказал о состоянии арестованного в Польше археолога Бутягина
Вчера, 11:16
 
ПольшаВ миреВаршаваУкраинаАлександр Бутягин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала