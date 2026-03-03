https://ria.ru/20260303/butyagin-2078136161.html
Суд в Польше продлил арест Бутягину до 1 июня
Суд в Польше продлил арест Бутягину до 1 июня
Суд в Польше продлил арест Бутягину до 1 июня
Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский. РИА Новости, 03.03.2026
Суд в Польше продлил арест Бутягину до 1 июня
ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины
за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
. Изначально окружной суд Варшавы
арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.
"Срок ареста продлен до 1 июня", - сказал адвокат.
Он добавил, что данное решение суда будет обжаловано после того, как адвокаты ознакомятся с решением суда в письменном виде.
Как передает корреспондент РИА Новости, сам Бутягин
в суд доставлен не был. Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.