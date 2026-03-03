Суд начал рассматривать продление ареста Бутягина без его присутствия

ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. Окружной суд Варшавы начал рассмотрение вопроса о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина без его присутствия, передает корреспондент РИА Новости.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.

На заседание о продлении срока ареста, которое началось во вторник, самого Бутягина не доставили.

Заседание суда проходит в закрытом режиме. Журналисты на него не допущены.

При этом дата основных слушаний по экстрадиции россиянина в суде первой инстанции ещё не назначена.

Первое и на данный момент последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.