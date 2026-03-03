Рейтинг@Mail.ru
10:17 03.03.2026
Суд начал рассматривать продление ареста Бутягина без его присутствия
© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. Окружной суд Варшавы начал рассмотрение вопроса о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина без его присутствия, передает корреспондент РИА Новости.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.
Источник: судья по делу Бутягина является фигурантом дела в Белоруссии
27 февраля, 15:14
На заседание о продлении срока ареста, которое началось во вторник, самого Бутягина не доставили.
Заседание суда проходит в закрытом режиме. Журналисты на него не допущены.
При этом дата основных слушаний по экстрадиции россиянина в суде первой инстанции ещё не назначена.
Первое и на данный момент последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
Близкие Бутягина рассказали об условиях его содержания в СИЗО в Польше
24 февраля, 20:12
 
