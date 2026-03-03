У жителя Иркутска под домом нашли бункер с оружием вместо нарколаборатории

ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Полиция искала у жителя Иркутской области нарколабораторию, а нашла бункер, который он оборудовал под своим домом "на случай глобальной катастрофы", в котором был даже томагавк, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как рассказала Волк , полиция получила информацию о том, что иркутянин организовал у себя на участке нарколабораторию. Дома у мужчины полицейские нашли люк, который вел в подземный бункер с укрепленными бетоном стенами. Убежище состояло из нескольких комнат, оно было оборудовано системой подачи воды, воздуха и дистанционным наблюдением.

"В ходе проверки изъяты два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи, томагавк и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Согласно результатам экспертизы, пистолеты и патроны пригодны для производства выстрелов", - написала Волк в Max.

По ее словам, время опроса мужчина пояснил, что увлекается инженерным творчеством, и обустройство защищенного объекта – его хобби. В бункере он планировал выживать в случае глобальной катастрофы.