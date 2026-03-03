Рейтинг@Mail.ru
У жителя Иркутска под домом нашли бункер с оружием вместо нарколаборатории
14:21 03.03.2026
У жителя Иркутска под домом нашли бункер с оружием вместо нарколаборатории
У жителя Иркутска под домом нашли бункер с оружием вместо нарколаборатории
У жителя Иркутска под домом нашли бункер с оружием вместо нарколаборатории

Полиция искала нарколабораторию под домом иркутянина, а нашла бункер с оружием

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Полиция искала у жителя Иркутской области нарколабораторию, а нашла бункер, который он оборудовал под своим домом "на случай глобальной катастрофы", в котором был даже томагавк, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как рассказала Волк, полиция получила информацию о том, что иркутянин организовал у себя на участке нарколабораторию. Дома у мужчины полицейские нашли люк, который вел в подземный бункер с укрепленными бетоном стенами. Убежище состояло из нескольких комнат, оно было оборудовано системой подачи воды, воздуха и дистанционным наблюдением.
"В ходе проверки изъяты два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи, томагавк и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Согласно результатам экспертизы, пистолеты и патроны пригодны для производства выстрелов", - написала Волк в Max.
По ее словам, время опроса мужчина пояснил, что увлекается инженерным творчеством, и обустройство защищенного объекта – его хобби. В бункере он планировал выживать в случае глобальной катастрофы.
Мужчину обвиняют по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска.
Иркутск Иркутская область Россия Ирина Волк Происшествия
 
 
