https://ria.ru/20260303/bunker-2078192542.html
У жителя Иркутска под домом нашли бункер с оружием вместо нарколаборатории
У жителя Иркутска под домом нашли бункер с оружием вместо нарколаборатории - РИА Новости, 03.03.2026
У жителя Иркутска под домом нашли бункер с оружием вместо нарколаборатории
Полиция искала у жителя Иркутской области нарколабораторию, а нашла бункер, который он оборудовал под своим домом "на случай глобальной катастрофы", в котором... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:21:00+03:00
2026-03-03T14:21:00+03:00
2026-03-03T14:21:00+03:00
иркутск
иркутская область
россия
ирина волк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_ce451bd9b21fc4a079f6d8646875edf0.jpg
https://ria.ru/20260303/sud-2078190004.html
https://ria.ru/20260303/turist-2078185874.html
иркутск
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_15726caf99454377d29ffb0a32c950b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, иркутская область, россия, ирина волк, происшествия
Иркутск, Иркутская область, Россия, Ирина Волк, Происшествия
У жителя Иркутска под домом нашли бункер с оружием вместо нарколаборатории
Полиция искала нарколабораторию под домом иркутянина, а нашла бункер с оружием
ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Полиция искала у жителя Иркутской области нарколабораторию, а нашла бункер, который он оборудовал под своим домом "на случай глобальной катастрофы", в котором был даже томагавк, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как рассказала Волк
, полиция получила информацию о том, что иркутянин организовал у себя на участке нарколабораторию. Дома у мужчины полицейские нашли люк, который вел в подземный бункер с укрепленными бетоном стенами. Убежище состояло из нескольких комнат, оно было оборудовано системой подачи воды, воздуха и дистанционным наблюдением.
"В ходе проверки изъяты два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи, томагавк и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Согласно результатам экспертизы, пистолеты и патроны пригодны для производства выстрелов", - написала Волк в Max.
По ее словам, время опроса мужчина пояснил, что увлекается инженерным творчеством, и обустройство защищенного объекта – его хобби. В бункере он планировал выживать в случае глобальной катастрофы.
Мужчину обвиняют по статье 222 УК РФ
(Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска
.