В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ повредили гражданский автомобиль
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ повредили гражданский автомобиль
Гражданский автомобиль поврежден в результате атаки ВСУ в Погарском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:10:00+03:00
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ повредили гражданский автомобиль
Богомаз: в брянском поселке Запесочье при атаке дронов ВСУ поврежден автомобиль