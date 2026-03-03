https://ria.ru/20260303/britaniya-2078312505.html
Силы Британии ведут борьбу с дронами над Иорданией и Ираком
Силы Британии ведут борьбу с дронами над Иорданией и Ираком - РИА Новости, 03.03.2026
Силы Британии ведут борьбу с дронами над Иорданией и Ираком
Истребители ВВС Британии сбили дроны над Иорданией, а британское подразделение по борьбе с БПЛА нейтрализовало летательные аппараты над Ираком, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
Силы Британии ведут борьбу с дронами над Иорданией и Ираком
