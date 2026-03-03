Рейтинг@Mail.ru
Силы Британии ведут борьбу с дронами над Иорданией и Ираком - РИА Новости, 03.03.2026
21:23 03.03.2026
Силы Британии ведут борьбу с дронами над Иорданией и Ираком
Силы Британии ведут борьбу с дронами над Иорданией и Ираком - РИА Новости, 03.03.2026
Силы Британии ведут борьбу с дронами над Иорданией и Ираком
Истребители ВВС Британии сбили дроны над Иорданией, а британское подразделение по борьбе с БПЛА нейтрализовало летательные аппараты над Ираком, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:23:00+03:00
2026-03-03T21:23:00+03:00
в мире
иордания
ирак
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иордания
ирак
сша
в мире, иордания, ирак, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иордания, Ирак, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Силы Британии ведут борьбу с дронами над Иорданией и Ираком

Sky News: силы Британии ведут борьбу с дронами над Иорданией и Ираком

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou Самолет покидает базу ВВС Великобритании
Самолет покидает базу ВВС Великобритании
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
Самолет покидает базу ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Истребители ВВС Британии сбили дроны над Иорданией, а британское подразделение по борьбе с БПЛА нейтрализовало летательные аппараты над Ираком, сообщает телеканал Sky News.
"Истребители ВВС Британии сбили дроны над Иорданией... Британское подразделение по борьбе с дронами также "нейтрализовало" дроны в воздушном пространстве Ирака", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на британское минобороны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не в восторге от военного сотрудничества с Британией
Вчера, 20:07
Вчера, 20:07
 
В миреИорданияИракСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
