Лондон направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС, пишут СМИ
Лондон направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Лондон направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС, пишут СМИ
Великобритания направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС Великобритании "Акротири" на острове, пишет газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.03.2026
Лондон направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС, пишут СМИ
Times: Британия направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС