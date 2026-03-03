Рейтинг@Mail.ru
Лондон направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
14:29 03.03.2026
Лондон направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС, пишут СМИ
Лондон направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Лондон направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС, пишут СМИ
Великобритания направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС Великобритании "Акротири" на острове, пишет газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, великобритания, кипр, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Великобритания, Кипр, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лондон направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС, пишут СМИ

Times: Британия направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС

© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Великобритания направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС Великобритании "Акротири" на острове, пишет газета Times со ссылкой на источники.
"Великобритания планирует направить военный корабль на Кипр для защиты британских военно-воздушных сил в Акротири", - пишет издание.
В понедельник база ВВС Великобритании "Акротири" на Кипре подверглась удару беспилотника. Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к "Акротири".
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре
Кипр выразит Великобритании недовольство из-за ударов БПЛА
2 марта, 18:14
 
В миреВеликобританияКипрВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
