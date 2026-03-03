https://ria.ru/20260303/brigada-2078101833.html
Наемники "Специальной латинской бригады" понесли большие потери на Украине
Наемники "Специальной латинской бригады" понесли большие потери на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Наемники "Специальной латинской бригады" понесли большие потери на Украине
Подразделение наемников ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) понесло большие потери в последние месяцы, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:40:00+03:00
2026-03-03T09:40:00+03:00
2026-03-03T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Наемники "Специальной латинской бригады" понесли большие потери на Украине
РИА Новости: наемники СЛБ ВСУ понесли большие потери за последние месяцы