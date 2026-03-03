Рейтинг@Mail.ru
Наемники "Специальной латинской бригады" понесли большие потери на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 03.03.2026
Наемники "Специальной латинской бригады" понесли большие потери на Украине
Наемники "Специальной латинской бригады" понесли большие потери на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Наемники "Специальной латинской бригады" понесли большие потери на Украине
Подразделение наемников ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) понесло большие потери в последние месяцы, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
украина
Наемники "Специальной латинской бригады" понесли большие потери на Украине

РИА Новости: наемники СЛБ ВСУ понесли большие потери за последние месяцы

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделение наемников ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) понесло большие потери в последние месяцы, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей рассказал, что за прошедшие с его перевода в эту бригаду четыре месяца погибли многие его сослуживцы.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
