Над Брянской областью сбили еще один БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 03.03.2026
Над Брянской областью сбили еще один БПЛА
Над Брянской областью сбили еще один БПЛА
Еще один БПЛА уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 03.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
Новости
безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили еще один БПЛА

Богомаз: еще один БПЛА сбили над Брянской областью, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор"
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Еще один БПЛА уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен еще один вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз на платформе Max.
Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Пункт воздушного наблюдения
Над двумя областями России уничтожили три дрона ВСУ
Вчера, 20:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
