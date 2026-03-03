https://ria.ru/20260303/bpla-2078310400.html
Над Брянской областью сбили еще один БПЛА
Над Брянской областью сбили еще один БПЛА
Еще один БПЛА уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 03.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86595288ac106489d64c71ffb63ab1f7.jpg
https://ria.ru/20260303/drony-2078308124.html
брянская область
Над Брянской областью сбили еще один БПЛА
Богомаз: еще один БПЛА сбили над Брянской областью, пострадавших нет