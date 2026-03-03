Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при крушении самолета ВВС Боливии выросло
05:46 03.03.2026 (обновлено: 05:50 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/boliviya-2078075136.html
Число погибших при крушении самолета ВВС Боливии выросло
Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Боливии в районе аэропорта города Эль-Альто возросло до 24, сообщил региональный... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:46:00+03:00
2026-03-03T05:50:00+03:00
в мире
боливия
санта-крус (боливия)
боливия
санта-крус (боливия)
в мире, боливия, санта-крус (боливия)
В мире, Боливия, Санта-Крус (Боливия)
Число погибших при крушении самолета ВВС Боливии выросло

Число погибших при крушении самолета ВВС Боливии возросло до 24

© AP Photo / Juan KaritaНа месте падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто
На месте падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Juan Karita
На месте падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто. Архивное фото
МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Боливии в районе аэропорта города Эль-Альто возросло до 24, сообщил региональный командующий Боливийской полиции Карлос Валенсия.
Ранее глава Минздрава Марсела Флорес сообщал о 22 жертвах
Упавший самолет с деньгами на дороге в боливийском городе Эль-Альто - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: полиция Боливии сжигает пачки денег, выпавшие из разбившегося самолета
28 февраля, 05:09
"Обновленные данные устанавливают, что погибли 24 человека, ситуация подтверждена по итогам работ, проведенных на месте происшествия", - приводит его слова издание T Informas.
По словам Валенсии, в ходе разборов обломков и фрагментов воздушного судна были обнаружены новые тела в автомобиле, который оказался раздавлен под конструкциями самолета.
Самолет Hércules ВВС Боливии 27 февраля выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Эль-Альто после прибытия из Санта-Круса. Неуправляемое воздушное судно, по данным полиции, прошло около одного километра и врезалось в автомобили на участке дороги с интенсивным движением вблизи моста Боливия.
По официальной информации, на борту находились восемь членов экипажа, один из которых погиб, остальные получают медицинскую помощь. Самолет перевозил партию банкнот для ввода в обращение Центральным банком Боливии.
В результате происшествия были повреждены или уничтожены 15 автомобилей. Полиция также сообщила о задержании 51 человека по подозрению в хищении денежных средств, оказавшихся разбросанными после крушения, шесть из них уже помещены под стражу.
Президент Боливии Родриго Пас Перейра объявлял в стране трехдневный траур в связи с катастрофой. Расследование причин аварии продолжается.
На месте падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Минобороны Боливии утверждает, что самолет ВВС упал при посадке
28 февраля, 04:58
 
