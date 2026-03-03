Число погибших при крушении самолета ВВС Боливии выросло

На месте падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто. Архивное фото

На месте падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто

© AP Photo / Juan Karita На месте падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто

МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Боливии в районе аэропорта города Эль-Альто возросло до 24, сообщил региональный командующий Боливийской полиции Карлос Валенсия.

Ранее глава Минздрава Марсела Флорес сообщал о 22 жертвах

"Обновленные данные устанавливают, что погибли 24 человека, ситуация подтверждена по итогам работ, проведенных на месте происшествия", - приводит его слова издание T Informas.

По словам Валенсии, в ходе разборов обломков и фрагментов воздушного судна были обнаружены новые тела в автомобиле, который оказался раздавлен под конструкциями самолета.

Самолет Hércules ВВС Боливии 27 февраля выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Эль-Альто после прибытия из Санта-Круса . Неуправляемое воздушное судно, по данным полиции, прошло около одного километра и врезалось в автомобили на участке дороги с интенсивным движением вблизи моста Боливия.

По официальной информации, на борту находились восемь членов экипажа, один из которых погиб, остальные получают медицинскую помощь. Самолет перевозил партию банкнот для ввода в обращение Центральным банком Боливии.

В результате происшествия были повреждены или уничтожены 15 автомобилей. Полиция также сообщила о задержании 51 человека по подозрению в хищении денежных средств, оказавшихся разбросанными после крушения, шесть из них уже помещены под стражу.