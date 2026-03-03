Хаски напал в Москве на краснокнижного бобра, прокуратура начала проверку

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Хаски напал на краснокнижного бобра в районе Нагатинского затона в Москве, столичная прокуратура сообщила, что организовала проверку.

Ранее в канале ЖК "Ривер Парк" было опубликовано видео, на котором собака породы хаски, будучи без намордника и поводка, подбежала к гуляющему по снегу бобру и попыталась его схватить. Бобр, в свою очередь, пытался защититься. Хозяин пса несколько раз пытался подозвать питомца, а затем оттащил его.

"Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы организовала проверку по факту гибели в районе Нагатинский затон животного, находящегося под особой охраной", - сообщили в официальном канале прокуратуры на платформе Max

В надзорном органе добавили, что бобр включен в список редких животных, находящихся под угрозой исчезновения и уязвимых в условиях города, а также занесен в Красную книгу Москвы. Возмещение ущерба, причиненного окружающей среде, а также привлечение виновного лица к ответственности поставлено в ведомстве на контроль, подчеркнули в сообщении ведомства.

Хозяин пса Дмитрий в беседе с РИА Новости назвал ситуацию ужасной, отметив, что вся семья в шоке от случившегося и им очень жаль бобра.

"Пес - спокойный, возрастной, ладит с людьми и другими животными, агрессии никогда не проявлял. Гулял с ним возле площадки для выгула собак возле затона, он вырвался, может, почуял бобра. Я стал звать его, потом побежал за ним. Я и не предполагал, что на реке может быть бобр", - отметил Дмитрий.