https://ria.ru/20260303/bobr-2078326278.html
Хаски напал в Москве на краснокнижного бобра, прокуратура начала проверку
Хаски напал на краснокнижного бобра в районе Нагатинского затона в Москве, столичная прокуратура сообщила, что организовала проверку. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:46:00+03:00
происшествия
москва
хаски (дмитрий кузнецов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873022182_0:258:2464:1644_1920x0_80_0_0_a80abbb5e0caa1c564af2b32125a17f8.jpg
москва
происшествия, москва, хаски (дмитрий кузнецов)
Происшествия, Москва, Хаски (Дмитрий Кузнецов)
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Хаски напал на краснокнижного бобра в районе Нагатинского затона в Москве, столичная прокуратура сообщила, что организовала проверку.
Ранее в канале ЖК "Ривер Парк" было опубликовано видео, на котором собака породы хаски, будучи без намордника и поводка, подбежала к гуляющему по снегу бобру и попыталась его схватить. Бобр, в свою очередь, пытался защититься. Хозяин пса несколько раз пытался подозвать питомца, а затем оттащил его.
"Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы
организовала проверку по факту гибели в районе Нагатинский затон животного, находящегося под особой охраной", - сообщили в официальном канале прокуратуры на платформе Max
.
В надзорном органе добавили, что бобр включен в список редких животных, находящихся под угрозой исчезновения и уязвимых в условиях города, а также занесен в Красную книгу Москвы. Возмещение ущерба, причиненного окружающей среде, а также привлечение виновного лица к ответственности поставлено в ведомстве на контроль, подчеркнули в сообщении ведомства.
Хозяин пса Дмитрий в беседе с РИА Новости назвал ситуацию ужасной, отметив, что вся семья в шоке от случившегося и им очень жаль бобра.
"Пес - спокойный, возрастной, ладит с людьми и другими животными, агрессии никогда не проявлял. Гулял с ним возле площадки для выгула собак возле затона, он вырвался, может, почуял бобра. Я стал звать его, потом побежал за ним. Я и не предполагал, что на реке может быть бобр", - отметил Дмитрий.
Владелец хаски рассказал, что хотел везти бобра в ветеринарную клинику, но бобр стал напрыгивать, а следов крови не было - позже из чатов ЖК он узнал, что животное не выжило. "Сейчас только поводок, следить буду за этим гораздо серьезнее", - пообещал Дмитрий.