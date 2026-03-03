Рейтинг@Mail.ru
Эксперт сообщил о смене путей поставок для российского бизнеса - РИА Новости, 03.03.2026
15:50 03.03.2026 (обновлено: 23:24 03.03.2026)
Эксперт сообщил о смене путей поставок для российского бизнеса
экономика
россия
иран
персидский залив
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Эксперт сообщил о смене путей поставок для российского бизнеса

Катырин: российский бизнес изменит логистику из-за ситуации в Иране

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Напряженная ситуация вокруг Ирана для российского бизнеса означает необходимость более точного расчета сделок и диверсификации логистических каналов при работе со всеми странами Персидского залива, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Ситуация, возникшая сегодня вокруг Ирана, имеет конкретные экономические параметры, которые напрямую отражаются на торговле в регионе Персидского залива и на деятельности российских компаний",- сказал он.
По его словам, страховые ставки для прохода судов через Персидский залив выросли в среднем в 3 раза. "Это добавляет сотни тысяч долларов к стоимости одного рейса крупного судна и автоматически закладывается в цену поставки. По контейнерным перевозкам через порты залива фиксируется рост тарифов на 20-40% по отдельным направлениям и увеличение сроков доставки",- подчеркнул собеседник агентства.
Для российской торговли регион имеет прикладное значение, по данным Минэкономразвития, товарооборот России с ОАЭ превысил 12 миллиардов долларов в 2025 году. Страна вошла в топ-10 торговых партнеров России. Также активно развивается взаимодействие с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом и Кувейтом - как в энергетике, так и в поставках продовольствия, оборудования и инвестиционных проектах, напомнил глава ТПП РФ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Рост логистических расходов и страховых надбавок снижает маржинальность торговых операций и повышает требования к оборотному капиталу. Компании вынуждены пересматривать контрактные условия, распределение страховых рисков и маршруты поставок",- уточнил Катырин.
"Для российского бизнеса это означает необходимость более точного расчета сделок и диверсификации логистических каналов при работе со всеми странами Персидского залива",- заключил он.
Заголовок открываемого материала