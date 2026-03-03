Эксперт сообщил о смене путей поставок для российского бизнеса

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Напряженная ситуация вокруг Ирана для российского бизнеса означает необходимость более точного расчета сделок и диверсификации логистических каналов при работе со всеми странами Персидского залива, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

По его словам, страховые ставки для прохода судов через Персидский залив выросли в среднем в 3 раза. "Это добавляет сотни тысяч долларов к стоимости одного рейса крупного судна и автоматически закладывается в цену поставки. По контейнерным перевозкам через порты залива фиксируется рост тарифов на 20-40% по отдельным направлениям и увеличение сроков доставки",- подчеркнул собеседник агентства.