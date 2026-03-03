Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля нанесла удары по зданию ливанского телеканала Al-Manar
03.03.2026
Армия Израиля нанесла удары по зданию ливанского телеканала Al-Manar
Армия Израиля нанесла удары по зданию ливанского телеканала Al-Manar
Армия Израиля нанесла удары в направлении здания ливанского телеканала Al-Manar, сообщает телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 03.03.2026
2026
Армия Израиля нанесла удары по зданию ливанского телеканала Al-Manar

Армия Израиля нанесла удары по зданию ливанского телеканала Al-Manar в Бейруте

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте удара по Бейруту
Дым на месте удара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте удара по Бейруту. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удары в направлении здания ливанского телеканала Al-Manar, сообщает телеканал Al-Jazeera.
"Новостной канал Al Manar, связанный с "Хезболлах", сообщил, что Израиль нацелился на его здание в Харет-Хрейке в южном пригороде Бейрута", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по командным центрам и складам оружия шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте.
