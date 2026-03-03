https://ria.ru/20260303/beyrut-2078066010.html
Армия Израиля нанесла удары по зданию ливанского телеканала Al-Manar
Армия Израиля нанесла удары в направлении здания ливанского телеканала Al-Manar, сообщает телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 03.03.2026
израиль
бейрут
