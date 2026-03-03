https://ria.ru/20260303/bespilotniki-2078236536.html
ПВО уничтожила пять беспилотников над двумя регионами России
ПВО уничтожила пять беспилотников над двумя регионами России - РИА Новости, 03.03.2026
ПВО уничтожила пять беспилотников над двумя регионами России
Силы ПВО за восемь часов уничтожили пять беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2026
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПВО уничтожила пять беспилотников над двумя регионами России
ПВО за восемь часов уничтожила пять БПЛА над Белгородской и Курской областями