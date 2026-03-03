Под Белгородом мужчину задержали по подозрению в поджоге тепловоза

БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники Старооскольского линейного отдела полиции задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в поджоге тепловоза, фигурант взят под стражу по делу о теракте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Белгородского ЛО МВД России на транспорте.
По данным ведомства, инцидент произошел на станции Старый Оскол. Дежурный сообщил в полицию, что неизвестный бросил в тепловоз зажигательную смесь. Прибывшая на место следственно-оперативная группа подручными средствами ликвидировала возгорание в кабине машиниста. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены разбитое лобовое стекло, молоток и канистра с бензином.
"Был установлен подозреваемый в совершении террористического акта и задержан по месту жительства в Белгородской области. Им оказался местный житель 1998 года рождения. В ходе допроса мужчина дал признательные показания", - говорится в сообщении.
По словам задержанного, к действиям его принудили неизвестные, которые взломали его аккаунты в соцсетях и на "Госуслугах", получили доступ к персональным данным и стали шантажировать, требуя поджечь тепловоз.
"Следствием Белгородского ЛО МВД России на транспорте в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (Террористический акт). На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками Старооскольского ЛОП Белгородского ЛО МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, УМВД России "Старооскольское" и УФСНГ по г. Старому Осколу.