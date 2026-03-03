Под Белгородом мужчину задержали по подозрению в поджоге тепловоза

БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники Старооскольского линейного отдела полиции задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в поджоге тепловоза, фигурант взят под стражу по делу о теракте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

По словам задержанного, к действиям его принудили неизвестные, которые взломали его аккаунты в соцсетях и на "Госуслугах", получили доступ к персональным данным и стали шантажировать, требуя поджечь тепловоз.