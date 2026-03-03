Израильские удары не привели к дефициту бензина и продуктов в Бейруте

БЕЙРУТ, 3 мар — РИА Новости. Дефицита топлива и продуктов питания в Бейруте не наблюдается, несмотря на удары Израиля и наплыв беженцев в центральные районы ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Израильская боевая авиация продолжает наносить удары по пригородам Бейрута: во вторник ракеты попали в здания телеканала Al-Manar и радио Нур. Над городом на средней высоте непрерывно ведут разведывательные рейды беспилотники, звук которых слышен во всех столичных районах.