12:21 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/bejrut-2078149902.html
Израильские удары не привели к дефициту бензина и продуктов в Бейруте
Дефицита топлива и продуктов питания в Бейруте не наблюдается, несмотря на удары Израиля и наплыв беженцев в центральные районы ливанской столицы, передает... РИА Новости, 03.03.2026
© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
БЕЙРУТ, 3 мар — РИА Новости. Дефицита топлива и продуктов питания в Бейруте не наблюдается, несмотря на удары Израиля и наплыв беженцев в центральные районы ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Заправки в городе продолжают работать без ограничений и очередей, которые наблюдались в субботу после новостей о начале американо-израильских ударов по Ирану.
Израильские танки вблизи границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Израиля вошла в Южный Ливан
Вчера, 10:07
Более напряженная ситуация сложилась в супермаркетах, куда приезжают люди, покинувшие свои дома на юге и востоке Ливана и разместившиеся в зданиях школ, переоборудованных под центры временного размещения граждан. При этом дефицита продовольствия нет — на прилавках есть все необходимое. Быстро заканчиваются кисломолочные продукты и питьевая вода, но пустые полки оперативно пополняются сотрудниками магазинов.
"Проблем с бензином нет, цены пока прежние. В выходные были очереди, люди, конечно, переживали, но сегодня все как в обычный день", — рассказал РИА Новости сотрудник АЗС в центре Бейрута.
После начала ударов Израиля в ночь на понедельник по южному пригороду Бейрута и населенным пунктам на востоке и юге страны менее чем за сутки свои дома покинули более 28,5 тысячи граждан. Тысячи из них разместились в зданиях столичных школ, другие нашли убежище в безопасных районах страны, у родственников и друзей.
Израильская боевая авиация продолжает наносить удары по пригородам Бейрута: во вторник ракеты попали в здания телеканала Al-Manar и радио Нур. Над городом на средней высоте непрерывно ведут разведывательные рейды беспилотники, звук которых слышен во всех столичных районах.
Дым на месте израильских авиаударов в Дахие, южном пригороде Бейрута, Ливан. 3 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по Тегерану и Бейруту
Вчера, 08:33
 
