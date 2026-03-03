ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте представителя сил "Кудс" (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР), отвечавшего за усиление военного потенциала шиитского движения "Хезболлах" и занимавшего пост начальника штаба Ливанского корпуса организации, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Вчера (в понедельник - ред.) военно-морские силы атаковали в Бейруте и ликвидировали Резу Хазаи, ответственного за укрепление военного потенциала "Хезболлах" от имени сил "Кудс", который также являлся начальником штаба Ливанского корпуса этого формирования", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Хузаи отвечал за связь между "Хезболлах" и Ираном, в частности за координацию между потребностями шиитского движения и ресурсами, предоставляемыми Ираном.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных районах Ливана.