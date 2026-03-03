Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Ливане
11:33 03.03.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Ливане
ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте представителя сил "Кудс" (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР)
ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Ливане

ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Бейруте

© REUTERS / Khalil AshawiДым на месте израильского удара в Бейруте, Ливан
Дым на месте израильского удара в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Khalil Ashawi
Дым на месте израильского удара в Бейруте, Ливан
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте представителя сил "Кудс" (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР), отвечавшего за усиление военного потенциала шиитского движения "Хезболлах" и занимавшего пост начальника штаба Ливанского корпуса организации, сообщила во вторник пресс-служба армии.
В понедельник израильские военные сообщили, что нанесли удар по Бейруту с целью ликвидации высокопоставленного члена "Хезболлах".
Израильские танки вблизи границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Израиля вошла в Южный Ливан
Вчера, 10:07
"Вчера (в понедельник - ред.) военно-морские силы атаковали в Бейруте и ликвидировали Резу Хазаи, ответственного за укрепление военного потенциала "Хезболлах" от имени сил "Кудс", который также являлся начальником штаба Ливанского корпуса этого формирования", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Хузаи отвечал за связь между "Хезболлах" и Ираном, в частности за координацию между потребностями шиитского движения и ресурсами, предоставляемыми Ираном.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных районах Ливана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения Хезболла в районе Дахие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Хезболла" раскритиковало власти Ливана за запрет военной деятельности
2 марта, 20:58
 
