ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте представителя сил "Кудс" (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР), отвечавшего за усиление военного потенциала шиитского движения "Хезболлах" и занимавшего пост начальника штаба Ливанского корпуса организации, сообщила во вторник пресс-служба армии.

"Вчера (в понедельник - ред.) военно-морские силы атаковали в Бейруте и ликвидировали Резу Хазаи, ответственного за укрепление военного потенциала "Хезболлах" от имени сил "Кудс", который также являлся начальником штаба Ливанского корпуса этого формирования", - говорится в сообщении.