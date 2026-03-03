Рейтинг@Mail.ru
Киев развязал террор против русскоязычного населения, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 03.03.2026
13:58 03.03.2026
Киев развязал террор против русскоязычного населения, заявил Бастрыкин
РИА Новости
донбасс, россия, луганская народная республика, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), украина
Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
Киев развязал террор против русскоязычного населения, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: Киев развязал кровавый террор против русскоязычного населения

© Фото : пресс-служба СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Циничная киевская власть долгие годы целенаправленно уничтожала мирных граждан, создавая невыносимые условия жителям Донбасса и развязав кровавый террор против русскоязычного населения, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Долгие годы циничная киевская власть целенаправленно уничтожала мирных граждан, создавая невыносимые условия жизни на территории Донецкой и Луганской народных республик, развязав кровавый террор против русскоязычного населения", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.
Он добавил, что сейчас уголовные дела против 41 лица из числа высшего руководства Украины рассматривается в суде.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Украина будет расширять возможности как центр терроризма, заявил Мирошник
Вчера, 13:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
