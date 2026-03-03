https://ria.ru/20260303/bastrykin-2078183645.html
Киев развязал террор против русскоязычного населения, заявил Бастрыкин
Киев развязал террор против русскоязычного населения, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 03.03.2026
Киев развязал террор против русскоязычного населения, заявил Бастрыкин
Циничная киевская власть долгие годы целенаправленно уничтожала мирных граждан, создавая невыносимые условия жителям Донбасса и развязав кровавый террор против... РИА Новости, 03.03.2026
Киев развязал террор против русскоязычного населения, заявил Бастрыкин
Бастрыкин: Киев развязал кровавый террор против русскоязычного населения