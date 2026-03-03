https://ria.ru/20260303/bastrykin-2078182915.html
Бастрыкин призвал пресекать нецелевое расходование бюджетных средств
Бастрыкин призвал пресекать нецелевое расходование бюджетных средств - РИА Новости, 03.03.2026
Бастрыкин призвал пресекать нецелевое расходование бюджетных средств
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал подчиненных жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:57:00+03:00
2026-03-03T13:57:00+03:00
2026-03-03T13:57:00+03:00
россия
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181257_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_0523ef6a6543fafd14a3db2344f9d2db.png
https://ria.ru/20260303/bastrykin-2078181806.html
https://ria.ru/20260303/bastrykin-2078180583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181257_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_b7039a3cf82e29f8108f566daf97aaf4.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бастрыкин
Россия, Александр Бастрыкин
Бастрыкин призвал пресекать нецелевое расходование бюджетных средств
Бастрыкин: нужно жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал подчиненных жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели.
"В заключение доклада выделю приоритетные задачи, которые предстоит решить в 2026 году… Жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели, в том числе связанные с укреплением технологического суверенитета страны, сосредоточиться на борьбе с устойчивыми коррупционными связями в органах государственной власти", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.
Бастрыкин
отметил, что также необходимо концентрировать усилия на пресечении должностных злоупотреблений в сфере национальных проектов и программ, отладить механизмы взаимодействия с органами дознания и подразделениями финансово-бюджетного контроля для результативного выявления преступлений в данном секторе.
"Совместно с другими правоохранительными и иными компетентными органами усилить борьбу с транснациональной преступностью, радикальными проявлениями и терроризмом, их финансированием, в том числе из-за рубежа", - добавил Бастрыкин.
Также глава ведомства заявил о необходимости активизировать работу по обнаружению имущества обвиняемых, подлежащего аресту.
"Безотлагательно осуществлять, в том числе на стадии проверок, исчерпывающие шаги к установлению активов (включая выведенные за пределы страны), которые могут быть использованы в качестве обеспечительных мер", - подчеркнул он.