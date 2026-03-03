Бастрыкин призвал пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал подчиненных жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели.

"В заключение доклада выделю приоритетные задачи, которые предстоит решить в 2026 году… Жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели, в том числе связанные с укреплением технологического суверенитета страны, сосредоточиться на борьбе с устойчивыми коррупционными связями в органах государственной власти", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.

Бастрыкин отметил, что также необходимо концентрировать усилия на пресечении должностных злоупотреблений в сфере национальных проектов и программ, отладить механизмы взаимодействия с органами дознания и подразделениями финансово-бюджетного контроля для результативного выявления преступлений в данном секторе.

"Совместно с другими правоохранительными и иными компетентными органами усилить борьбу с транснациональной преступностью, радикальными проявлениями и терроризмом, их финансированием, в том числе из-за рубежа", - добавил Бастрыкин.

Также глава ведомства заявил о необходимости активизировать работу по обнаружению имущества обвиняемых, подлежащего аресту.