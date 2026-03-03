Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин призвал пресекать нецелевое расходование бюджетных средств - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/bastrykin-2078182915.html
Бастрыкин призвал пресекать нецелевое расходование бюджетных средств
Бастрыкин призвал пресекать нецелевое расходование бюджетных средств - РИА Новости, 03.03.2026
Бастрыкин призвал пресекать нецелевое расходование бюджетных средств
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал подчиненных жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:57:00+03:00
2026-03-03T13:57:00+03:00
россия
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181257_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_0523ef6a6543fafd14a3db2344f9d2db.png
https://ria.ru/20260303/bastrykin-2078181806.html
https://ria.ru/20260303/bastrykin-2078180583.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181257_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_b7039a3cf82e29f8108f566daf97aaf4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бастрыкин
Россия, Александр Бастрыкин
Бастрыкин призвал пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

Бастрыкин: нужно жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал подчиненных жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели.
"В заключение доклада выделю приоритетные задачи, которые предстоит решить в 2026 году… Жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели, в том числе связанные с укреплением технологического суверенитета страны, сосредоточиться на борьбе с устойчивыми коррупционными связями в органах государственной власти", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Бастрыкин назвал число расследованных в 2025 году дел о коррупции
Вчера, 13:54
Бастрыкин отметил, что также необходимо концентрировать усилия на пресечении должностных злоупотреблений в сфере национальных проектов и программ, отладить механизмы взаимодействия с органами дознания и подразделениями финансово-бюджетного контроля для результативного выявления преступлений в данном секторе.
"Совместно с другими правоохранительными и иными компетентными органами усилить борьбу с транснациональной преступностью, радикальными проявлениями и терроризмом, их финансированием, в том числе из-за рубежа", - добавил Бастрыкин.
Также глава ведомства заявил о необходимости активизировать работу по обнаружению имущества обвиняемых, подлежащего аресту.
"Безотлагательно осуществлять, в том числе на стадии проверок, исчерпывающие шаги к установлению активов (включая выведенные за пределы страны), которые могут быть использованы в качестве обеспечительных мер", - подчеркнул он.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
За два года СК выявил 36 случаев коррупции у судей, заявил Бастрыкин
Вчера, 13:54
 
РоссияАлександр Бастрыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала