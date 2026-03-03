Бастрыкин назвал число расследованных в 2025 году дел о коррупции

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Свыше 14,2 тысячи уголовных дел о коррупции было расследовано в 2025 году – на четверть больше, чем годом ранее, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам главы ведомства, в 2025 году следователи большое внимание уделяли противодействию коррупции на различных уровнях госвласти. В условиях проведения специальной военной операции и реализации масштабных госпрограмм и проектов коррупционное посягательство приобретает повышенную опасность стратегического характера.

РФ. "В истекшем году передано в суды 14 200 уголовных дел о коррупционных посягательствах, что почти на четверть больше, чем годом ранее, из них 555 – это дела о коррупционных деяниях, совершенных организованными группами и преступными сообществами", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии СК

Бастрыкин добавил, что в фокусе внимания постоянно находится разоблачение устойчивых скрытых коррупционных схем.