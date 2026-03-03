https://ria.ru/20260303/bastrykin-2078180583.html
За два года СК выявил 36 случаев коррупции у судей, заявил Бастрыкин
Уголовное преследование 36 судей, замешанных в коррупционных преступлениях, инициировано за последние два года, сообщил председатель Следственного комитета РФ... РИА Новости, 03.03.2026
