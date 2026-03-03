Рейтинг@Mail.ru
За два года СК выявил 36 случаев коррупции у судей, заявил Бастрыкин
13:54 03.03.2026
За два года СК выявил 36 случаев коррупции у судей, заявил Бастрыкин
За два года СК выявил 36 случаев коррупции у судей, заявил Бастрыкин
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
За два года СК выявил 36 случаев коррупции у судей, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: в России за два года инициировано 36 дел о коррупции против судей

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Уголовное преследование 36 судей, замешанных в коррупционных преступлениях, инициировано за последние два года, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Только за последние два года нами инициировано уголовное преследование 36 судей, замешанных в коррупционных преступлениях", - сказал Бастрыкин, выступая на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров
