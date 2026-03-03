Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров

"Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну", — заявил он на заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.