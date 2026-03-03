Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил наказывать за коррупцию конфискацией всего имущества.
"Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну", — заявил он на заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.
Председатель СК России поручил коллегам активнее выявлять имущество, подлежащее аресту.
Другие заявления Бастрыкина:
- в прошлом году расследовали свыше 14 тысяч уголовных дел о коррупции, это почти на четверть больше, чем годом ранее;
- государству и потерпевшим возместили ущерб на более чем 128 миллиардов рублей;
- за два года инициировали преследование 36 судей, замешанных в коррупционных преступлениях;
- нужно жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели;
- СК России предлагает лишать приобретенного гражданства за любое тяжкое или особо тяжкое преступление.