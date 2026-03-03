Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 03.03.2026 (обновлено: 15:37 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/bastrykin--2078178164.html
Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров
Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров - РИА Новости, 03.03.2026
Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил наказывать за коррупцию конфискацией всего имущества. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:45:00+03:00
2026-03-03T15:37:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
коррупция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
https://ria.ru/20260225/ufa-2076634430.html
https://ria.ru/20260129/vzyatka-2071099559.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, коррупция
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин, Коррупция
Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров

Бастрыкин предложил ввести полную конфискацию имущества для коррупционеров

© Фото : пресс-служба СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : пресс-служба СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил наказывать за коррупцию конфискацией всего имущества.
"Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну", — заявил он на заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.
Суд - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Золотой гаишник" из Уфы получил срок
25 февраля, 13:48
Председатель СК России поручил коллегам активнее выявлять имущество, подлежащее аресту.
Другие заявления Бастрыкина:
  • в прошлом году расследовали свыше 14 тысяч уголовных дел о коррупции, это почти на четверть больше, чем годом ранее;
  • государству и потерпевшим возместили ущерб на более чем 128 миллиардов рублей;
  • за два года инициировали преследование 36 судей, замешанных в коррупционных преступлениях;
  • нужно жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели;
  • СК России предлагает лишать приобретенного гражданства за любое тяжкое или особо тяжкое преступление.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Представитель Минобороны Никитин получил взятку в два миллиона рублей
29 января, 23:28
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияАлександр БастрыкинКоррупция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала