В Барнауле школьный автобус столкнулся с легковушкой
В Барнауле школьный автобус столкнулся с легковушкой
Школьный автобус с 22 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Барнауле, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.03.2026
происшествия
барнаул
алтайский край
барнаул
алтайский край
Новости
ru-RU
В Барнауле школьный автобус столкнулся с легковушкой
БАРНАУЛ, 3 мар – РИА Новости. Школьный автобус с 22 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Барнауле, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сегодня, 3 марта 2026 года, в городе Барнауле
на улице Южный тракт произошло столкновение автомобиля "Тойота Платц" с движущимся во встречном направлении школьным автобусом "ПАЗ" и с попутно движущимся автомобилем "Шкода Рапид". В настоящее время за медицинской помощью обратились несколько школьников", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
По поручению прокурора Алтайского края
Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних, способствовавших происшествию.
"В салоне находились 22 человека, пострадали 3 человека", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В главке МВД по региону уточняют, что автомобиль "Тойота" не учел дорожные условия, выехал на встречную полосу и допустил столкновение со школьным автобусом.
"В результате ДТП в медучреждение доставлены водитель автомобиля "Тойота Платц" и несколько учащихся. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято законное решение", - отмечают в полиции.
Позже в МВД добавили, что госпитализация доставленным в больницу учащимся не потребовалась.