В Барнауле школьный автобус столкнулся с легковушкой
09:32 03.03.2026
В Барнауле школьный автобус столкнулся с легковушкой
В Барнауле школьный автобус столкнулся с легковушкой
В Барнауле школьный автобус столкнулся с легковушкой
Школьный автобус с 22 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Барнауле, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:32:00+03:00
2026-03-03T09:32:00+03:00
происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
В Барнауле школьный автобус столкнулся с легковушкой

В Барнауле трое пострадали при столкновении школьного автобуса с легковушкой

© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюДТП на улице Южный тракт в Барануле
ДТП на улице Южный тракт в Барануле - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
ДТП на улице Южный тракт в Барануле
БАРНАУЛ, 3 мар – РИА Новости. Школьный автобус с 22 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Барнауле, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сегодня, 3 марта 2026 года, в городе Барнауле на улице Южный тракт произошло столкновение автомобиля "Тойота Платц" с движущимся во встречном направлении школьным автобусом "ПАЗ" и с попутно движущимся автомобилем "Шкода Рапид". В настоящее время за медицинской помощью обратились несколько школьников", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Появились подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле
2 марта, 11:25
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних, способствовавших происшествию.
"В салоне находились 22 человека, пострадали 3 человека", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В главке МВД по региону уточняют, что автомобиль "Тойота" не учел дорожные условия, выехал на встречную полосу и допустил столкновение со школьным автобусом.
"В результате ДТП в медучреждение доставлены водитель автомобиля "Тойота Платц" и несколько учащихся. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято законное решение", - отмечают в полиции.
Позже в МВД добавили, что госпитализация доставленным в больницу учащимся не потребовалась.
Сотрудник Следственного комитета на месте ДТП с автобусом в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Новгородской области возбудили дело после ДТП с автобусом
26 февраля, 10:55
 
ПроисшествияБарнаулАлтайский край
 
 
