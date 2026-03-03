https://ria.ru/20260303/bank-2078257596.html
Иск ЦБ к Совету ЕС находится на ранней стадии рассмотрения
Иск ЦБ к Совету ЕС находится на ранней стадии рассмотрения - РИА Новости, 03.03.2026
Иск ЦБ к Совету ЕС находится на ранней стадии рассмотрения
Суд ЕС заявил РИА Новости, что иск Банка России по замороженным активам находится на ранней стадии рассмотрения. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:26:00+03:00
2026-03-03T17:26:00+03:00
2026-03-03T17:26:00+03:00
экономика
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_f0022ba1593d0eb715891c76a86dc20a.jpg
https://ria.ru/20260303/aktivy-2078230693.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_367:0:2635:1701_1920x0_80_0_0_d170e9bbcb9d67616d18f66b796550c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Иск ЦБ к Совету ЕС находится на ранней стадии рассмотрения
РИА Новости: иск Банка России к ЕС находится на ранней стадии рассмотрения