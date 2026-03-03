Рейтинг@Mail.ru
Иск ЦБ к Совету ЕС находится на ранней стадии рассмотрения - РИА Новости, 03.03.2026
17:26 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/bank-2078257596.html
Иск ЦБ к Совету ЕС находится на ранней стадии рассмотрения
Иск ЦБ к Совету ЕС находится на ранней стадии рассмотрения - РИА Новости, 03.03.2026
Иск ЦБ к Совету ЕС находится на ранней стадии рассмотрения
Суд ЕС заявил РИА Новости, что иск Банка России по замороженным активам находится на ранней стадии рассмотрения. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:26:00+03:00
2026-03-03T17:26:00+03:00
экономика
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
https://ria.ru/20260303/aktivy-2078230693.html
экономика, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Иск ЦБ к Совету ЕС находится на ранней стадии рассмотрения

РИА Новости: иск Банка России к ЕС находится на ранней стадии рассмотрения

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Суд ЕС заявил РИА Новости, что иск Банка России по замороженным активам находится на ранней стадии рассмотрения.
"Мы подтверждаем, что новое дело Банка России против Совета ЕС зарегистрировано. Дело находится на ранней стадии рассмотрения", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что детальную информацию на данном этапе суд предоставить не может.
ЭкономикаЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
