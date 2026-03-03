https://ria.ru/20260303/bank-2078129367.html
В России может появиться сервис для проверки своих банковских карт
В России может появиться сервис для проверки своих банковских карт - РИА Новости, 03.03.2026
В России может появиться сервис для проверки своих банковских карт
В России может появиться сервис, который будет показывать гражданам, в каком банке и когда были оформлены их карты, заявил кандидат экономических наук, директор РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:18:00+03:00
2026-03-03T11:18:00+03:00
2026-03-03T11:21:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_e99084c4123d5471fdff58f6da0c4f8d.jpg
https://ria.ru/20251218/karty-2062812882.html
https://ria.ru/20260221/banki-2075905709.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_2f1648772067403464f851831397b23f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
В России может появиться сервис для проверки своих банковских карт
Кутьин: в России может появиться сервис для проверки своих банковских карт
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
В России может появиться сервис, который будет показывать гражданам, в каком банке и когда были оформлены их карты, заявил кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин интернет-изданию "Газета.ru"
.
По его словам, это может произойти после введения в России лимита на количество карт в банках.
"Предполагается, что вместе с введением лимитов появится сервис, который позволит гражданам видеть, в каком банке и когда были оформлены их карты - по аналогии с проверкой сим-карт через "Госуслуги". Это упростит контроль за собственными счетами и снизит риск несанкционированных операций. С развитием семейного банкинга все больше клиентов предпочитают концентрировать обслуживание в одном банке", - сказал он.
По словам экономиста, также обсуждается создание Единой системы учета платежных карт, а такая инфраструктура может оказаться дорогостоящей. Он отметил, что система должна работать в режиме реального времени и обрабатывать данные обо всех картах россиян на высоких скоростях, что требует серьезных технологических ресурсов.
Кутьин подчеркнул, что для решения задачи комплексного учета могут применяться технологии распределенных реестров - блокчейн-системы, которые позволяют оперативно мониторить количество карт.