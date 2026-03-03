Рейтинг@Mail.ru
В России может появиться сервис для проверки своих банковских карт
11:18 03.03.2026 (обновлено: 11:21 03.03.2026)
В России может появиться сервис для проверки своих банковских карт
В России может появиться сервис, который будет показывать гражданам, в каком банке и когда были оформлены их карты, заявил кандидат экономических наук, директор РИА Новости, 03.03.2026
экономика, россия
Экономика, Россия
В России может появиться сервис для проверки своих банковских карт

Кутьин: в России может появиться сервис для проверки своих банковских карт

Карты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В России может появиться сервис, который будет показывать гражданам, в каком банке и когда были оформлены их карты, заявил кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин интернет-изданию "Газета.ru".
По его словам, это может произойти после введения в России лимита на количество карт в банках.
"Предполагается, что вместе с введением лимитов появится сервис, который позволит гражданам видеть, в каком банке и когда были оформлены их карты - по аналогии с проверкой сим-карт через "Госуслуги". Это упростит контроль за собственными счетами и снизит риск несанкционированных операций. С развитием семейного банкинга все больше клиентов предпочитают концентрировать обслуживание в одном банке", - сказал он.
По словам экономиста, также обсуждается создание Единой системы учета платежных карт, а такая инфраструктура может оказаться дорогостоящей. Он отметил, что система должна работать в режиме реального времени и обрабатывать данные обо всех картах россиян на высоких скоростях, что требует серьезных технологических ресурсов.
Кутьин подчеркнул, что для решения задачи комплексного учета могут применяться технологии распределенных реестров - блокчейн-системы, которые позволяют оперативно мониторить количество карт.
