ЦБ объяснил обращение в суд ЕС

Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.