ЦБ объяснил обращение в суд ЕС

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заявление Банка России в суд ЕС в Люксембурге подано из-за бессрочной блокировки суверенных российских активов, следует из сообщения регулятора.
"Оспариваемым Регламентом ЕС была установлена бессрочная блокировка (заморозка) активов Банка России, а также исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных, арбитражных решений в связи с мерами, принятыми этим актом", - говорится в сообщении ЦБ.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
