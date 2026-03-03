https://ria.ru/20260303/bakhreyn-2078207522.html
Бахрейн уничтожил более 70 ракет и свыше 90 БПЛА, выпущенных из Ирана
Бахрейн уничтожил более 70 ракет и свыше 90 БПЛА, выпущенных из Ирана
Средства ПВО Бахрейна уничтожили более 70 ракет и свыше 90 беспилотников, выпущенных из Ирана, сообщили бахрейнские силы обороны. РИА Новости, 03.03.2026
Бахрейн уничтожил более 70 ракет и свыше 90 БПЛА, выпущенных из Ирана
