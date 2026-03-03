Рейтинг@Mail.ru
14:53 03.03.2026
Бахрейн уничтожил более 70 ракет и свыше 90 БПЛА, выпущенных из Ирана
Бахрейн уничтожил более 70 ракет и свыше 90 БПЛА, выпущенных из Ирана
Средства ПВО Бахрейна уничтожили более 70 ракет и свыше 90 беспилотников, выпущенных из Ирана, сообщили бахрейнские силы обороны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:53:00+03:00
2026-03-03T14:53:00+03:00
в мире
бахрейн
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, бахрейн, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Бахрейн уничтожил более 70 ракет и свыше 90 БПЛА, выпущенных из Ирана

Средства ПВО Бахрейна уничтожили более 70 ракет и свыше 90 БПЛА из Ирана

© REUTERS / StringerДым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. Архивное фото
КАИР, 3 мар - РИА Новости. Средства ПВО Бахрейна уничтожили более 70 ракет и свыше 90 беспилотников, выпущенных из Ирана, сообщили бахрейнские силы обороны.
"Командование сил обороны Бахрейна сообщает, что системы ПВО уничтожили 73 ракеты и 91 беспилотник, выпущенные в ходе иранского нападения", - говорится в заявлении сил обороны.
