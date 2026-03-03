Рейтинг@Mail.ru
В МИД Ирана высказались о переговорном процессе с США
13:59 03.03.2026
В МИД Ирана высказались о переговорном процессе с США
В МИД Ирана высказались о переговорном процессе с США

Багаи: слова про отказ Ирана от сделки по атому являются ложью

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Комментарии о переговорном процессе между США и Ираном по атому являются ложью, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи без какой-либо конкретики.
"То, что говорили о переговорном процессе, утверждая, что нам было что-то сказано на последнем этапе, а мы не приняли, является не более, чем ложью", - сказал он в ходе брифинга, его слова приводит агентство IRNA.
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран заявил о нанесении ударов по пунктам управления США в Бахрейне
Вчера, 13:37
При этом он не уточнил, какие именно и чьи заявления опровергает.
Однако ранее спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, участвовавший в переговорах с Ираном по атому, заявил, что Вашингтон предлагал Тегерану поставки топлива для ядерной энергетики в течение 10 лет при отказе от обогащения урана, но Тегеран якобы отверг предложение Вашингтона.
По словам Уиткоффа, Вашингтон осознал невозможность сделки с Ираном еще в ходе второго раунда переговоров, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - Уиткофф. Третий раунд завершился 26 февраля. Иран и Оман, выступавший посредником в переговорах, заявляли о прогрессе.
После этого США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Руководство Ирана хочет заключить сделку с США, заявил Трамп
2 марта, 14:30
 
