В МИД Ирана высказались о переговорном процессе с США
В МИД Ирана высказались о переговорном процессе с США - РИА Новости, 03.03.2026
В МИД Ирана высказались о переговорном процессе с США
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости.
В МИД Ирана высказались о переговорном процессе с США
Багаи: слова про отказ Ирана от сделки по атому являются ложью
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Комментарии о переговорном процессе между США и Ираном по атому являются ложью, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи без какой-либо конкретики.
"То, что говорили о переговорном процессе, утверждая, что нам было что-то сказано на последнем этапе, а мы не приняли, является не более, чем ложью", - сказал он в ходе брифинга, его слова приводит агентство IRNA.
При этом он не уточнил, какие именно и чьи заявления опровергает.
Однако ранее спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф
, участвовавший в переговорах с Ираном
по атому, заявил, что Вашингтон
предлагал Тегерану
поставки топлива для ядерной энергетики в течение 10 лет при отказе от обогащения урана, но Тегеран якобы отверг предложение Вашингтона.
По словам Уиткоффа, Вашингтон осознал невозможность сделки с Ираном еще в ходе второго раунда переговоров, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи
, американскую - Уиткофф. Третий раунд завершился 26 февраля. Иран и Оман
, выступавший посредником в переговорах, заявляли о прогрессе.
После этого США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.