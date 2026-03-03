Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области пассажирский автобус опрокинулся в кювет
16:10 03.03.2026 (обновлено: 16:42 03.03.2026)
В Архангельской области пассажирский автобус опрокинулся в кювет
В Архангельской области пассажирский автобус опрокинулся в кювет - РИА Новости, 03.03.2026
В Архангельской области пассажирский автобус опрокинулся в кювет
Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Приморском округе Архангельской области, внутри находились 14 пассажиров, водитель и кондуктор, пострадал 58-летний... РИА Новости, 03.03.2026
В Архангельской области пассажирский автобус опрокинулся в кювет

В Архангельской области автобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет

© Фото : Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области/ВКонтактеНа месте происшествия, где автобус опрокинулся в кювет в Приморском округе Архангельской области
На месте происшествия, где автобус опрокинулся в кювет в Приморском округе Архангельской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области/ВКонтакте
На месте происшествия, где автобус опрокинулся в кювет в Приморском округе Архангельской области
МУРМАНСК, 3 мар – РИА Новости. Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Приморском округе Архангельской области, внутри находились 14 пассажиров, водитель и кондуктор, пострадал 58-летний мужчина, он попал в реанимацию, сообщили в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты (ГПС и ГЗ) региона.
Авария произошла около 9.30 мск у деревни Хорьково в Приморском округе.
"Рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №108 в сторону Архангельска, опрокинулся в кювет. По предварительной информации, на повороте водитель не справился с управлением - автобус занесло, его закрутило, он задел дорожную бровку и упал на бок", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в момент ДТП в автобусе находилось 16 человек, включая водителя и кондуктора, детей в салоне не было. В сообщении отмечается, что пострадал 58-летний мужчина, он госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы.
На место незамедлительно выехал пожарный расчёт агентства ГПС и ГЗ из деревни Боброво. В сообщении уточняется, что к моменту прибытия огнеборцев все находившиеся в автобусе люди выбрались самостоятельно через аварийный люк в крыше. Пожарные отключили аккумуляторную батарею для предотвращения возгорания и оказали помощь пострадавшему.
В агентстве добавили, что обстоятельства ДТП устанавливаются.
