В Архангельской области пассажирский автобус опрокинулся в кювет

На месте происшествия, где автобус опрокинулся в кювет в Приморском округе Архангельской области

МУРМАНСК, 3 мар – РИА Новости. Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Приморском округе Архангельской области, внутри находились 14 пассажиров, водитель и кондуктор, пострадал 58-летний мужчина, он попал в реанимацию, сообщили в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты (ГПС и ГЗ) региона.

Авария произошла около 9.30 мск у деревни Хорьково в Приморском округе.

"Рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №108 в сторону Архангельска , опрокинулся в кювет. По предварительной информации, на повороте водитель не справился с управлением - автобус занесло, его закрутило, он задел дорожную бровку и упал на бок", - говорится в сообщении

По данным агентства, в момент ДТП в автобусе находилось 16 человек, включая водителя и кондуктора, детей в салоне не было. В сообщении отмечается, что пострадал 58-летний мужчина, он госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы.

На место незамедлительно выехал пожарный расчёт агентства ГПС и ГЗ из деревни Боброво. В сообщении уточняется, что к моменту прибытия огнеборцев все находившиеся в автобусе люди выбрались самостоятельно через аварийный люк в крыше. Пожарные отключили аккумуляторную батарею для предотвращения возгорания и оказали помощь пострадавшему.