https://ria.ru/20260303/avtobus-2078228065.html
В Архангельской области пассажирский автобус опрокинулся в кювет
В Архангельской области пассажирский автобус опрокинулся в кювет - РИА Новости, 03.03.2026
В Архангельской области пассажирский автобус опрокинулся в кювет
Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Приморском округе Архангельской области, внутри находились 14 пассажиров, водитель и кондуктор, пострадал 58-летний... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:10:00+03:00
2026-03-03T16:10:00+03:00
2026-03-03T16:42:00+03:00
происшествия
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078227003_0:204:948:737_1920x0_80_0_0_f6b57cb67aacc0ab83018c29fc94f39f.jpg
https://ria.ru/20260303/dtp-2078141458.html
https://ria.ru/20260303/barnaul-2078099892.html
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078227003_0:9:949:720_1920x0_80_0_0_604135c1ef2e45afdd62ce72020d7698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область
Происшествия, Архангельская область
В Архангельской области пассажирский автобус опрокинулся в кювет
В Архангельской области автобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет
МУРМАНСК, 3 мар – РИА Новости. Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Приморском округе Архангельской области, внутри находились 14 пассажиров, водитель и кондуктор, пострадал 58-летний мужчина, он попал в реанимацию, сообщили в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты (ГПС и ГЗ) региона.
Авария произошла около 9.30 мск у деревни Хорьково в Приморском округе.
"Рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №108 в сторону Архангельска
, опрокинулся в кювет. По предварительной информации, на повороте водитель не справился с управлением - автобус занесло, его закрутило, он задел дорожную бровку и упал на бок", - говорится в сообщении
.
По данным агентства, в момент ДТП в автобусе находилось 16 человек, включая водителя и кондуктора, детей в салоне не было. В сообщении отмечается, что пострадал 58-летний мужчина, он госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы.
На место незамедлительно выехал пожарный расчёт агентства ГПС и ГЗ из деревни Боброво. В сообщении уточняется, что к моменту прибытия огнеборцев все находившиеся в автобусе люди выбрались самостоятельно через аварийный люк в крыше. Пожарные отключили аккумуляторную батарею для предотвращения возгорания и оказали помощь пострадавшему.
В агентстве добавили, что обстоятельства ДТП устанавливаются.