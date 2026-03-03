Рейтинг@Mail.ru
Подсчитано, во сколько россиянам обойдется содержание автомобиля - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 03.03.2026 (обновлено: 11:11 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/avto-2078123024.html
Подсчитано, во сколько россиянам обойдется содержание автомобиля
Подсчитано, во сколько россиянам обойдется содержание автомобиля - РИА Новости, 03.03.2026
Подсчитано, во сколько россиянам обойдется содержание автомобиля
Содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 300-480 тысяч рублей в год, рассказал исполнительный директор управления по РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:59:00+03:00
2026-03-03T11:11:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96618/89/966188923_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_121fe79edd945970bf8427ddffa49f9c.jpg
https://ria.ru/20251129/avto-2058566711.html
https://ria.ru/20260227/rossija-2077240383.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96618/89/966188923_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_9f9c1eae59480441b544fd29c706f133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Подсчитано, во сколько россиянам обойдется содержание автомобиля

Ерицян: содержание авто обойдется россиянам в среднем 300-480 тысяч рублей в год

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Работа шиномонтажной мастерской. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 300-480 тысяч рублей в год, рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Ашот Ерицян.
Согласно оценке эксперта, "содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обходится россиянам в среднем в 25-40 тысяч рублей в месяц, или 300-480 тысяч рублей в год".
Покупатели у подержанного автомобиля, выставленного на продажу - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом
29 ноября 2025, 09:12
"Речь идет о машине стоимостью около двух-трех миллионов рублей. В структуре расходов наибольшую долю занимают топливо (порядка 20–30% всех затрат), страховка, плановое техническое обслуживание, сезонная смена резины, амортизация и внеплановый ремонт. При активной эксплуатации и пробеге 20-25 тысяч километров в год итоговая сумма может быть выше", - сказал Ерицян в беседе с "Газетой.ru".
По словам эксперта, наиболее заметный рост в 2026 году демонстрируют расходы на запчасти и сервисное обслуживание - это связано с изменением логистики, сменой поставщиков и высокой долей импортных комплектующих. Он также отметил, что одновременно увеличиваются страховые взносы, особенно по КАСКО, поскольку стоимость ремонта автомобилей растет. Подчеркивается, что цены на топливо показывают более умеренную динамику, однако при больших пробегах это тоже ощутимо отражается на общей стоимости.
По оценке Ерицянa, в ряде случаев разница в расходах на бюджетную западную иномарку и китайский автомобиль сокращается: "современные китайские бренды уже сформировали устойчивый сегмент с собственными сервисными программами и развитой сетью обслуживания".
Как считает эксперт, сэкономить на содержании машины можно за счет грамотного планирования: выбирать оптимальные страховые программы, отслеживать акции сервисных центров и заранее готовиться к сезонной замене шин.
Логотип автомобиля Lada - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В "Автостате" рассказали, сколько в России легковых машин старше десяти лет
27 февраля, 17:54
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала