Авиарейсы между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока возобновились

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Авиасообщение между четырьмя странами Ближнего Востока и Россией восстановилось ко вторнику, рейсы выполняются из ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана и Иордании, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло российских и зарубежных аэропортов.