03.03.2026
11:32 03.03.2026
Авиарейсы между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока возобновились
Авиасообщение между четырьмя странами Ближнего Востока и Россией восстановилось ко вторнику, рейсы выполняются из ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана и Иордании,... РИА Новости, 03.03.2026
Авиарейсы между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока возобновились

РИА Новости: авиарейсы между РФ и 4 странами Ближнего Востока восстановлены

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Авиасообщение между четырьмя странами Ближнего Востока и Россией восстановилось ко вторнику, рейсы выполняются из ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана и Иордании, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло российских и зарубежных аэропортов.
Первые рейсы из Абу-Даби (ОАЭ) и Маската (Оман) были выполнены авиакомпаниями Etihad и Oman Air 2 марта, ночью 3 марта в Москву прилетел самолет Flydubai из Дубая (ОАЭ).
Ранее во вторник "Аэрофлот" сообщил о вылете вывозного рейса с российскими туристами из Дубая в Москву, авиакомпании РФ планируют совершить еще несколько вывозных рейсов из ОАЭ 3 марта. Также, согласно онлайн-табло, рейс Royal Jordanian сегодня вылетел в Москву из столицы Иордании Аммана.
При этом рейсы между Россией и Ираном, Израилем, Бахрейном и Катаром пока отменены. На вечер 3 марта запланирован вылет рейса авиакомпании Jazeera из Кувейта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
В миреОАЭРоссияМоскваFlydubaiАэрофлотВоенная операция США и Израиля против ИранаБлижний Восток
 
 
