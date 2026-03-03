Рейтинг@Mail.ru
"Уральские авиалинии" выполнят в среду четыре рейса из ОАЭ
16:30 03.03.2026
"Уральские авиалинии" выполнят в среду четыре рейса из ОАЭ
"Уральские авиалинии" выполнят в среду четыре рейса из ОАЭ
Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует в среду четыре рейса из ОАЭ: в Москву, Екатеринбург и Сочи, сообщила пресс-служба перевозчика.
2026
Новости
"Уральские авиалинии" выполнят в среду четыре рейса из ОАЭ

"Уральские авиалинии" выполнят в среду четыре рейса из ОАЭ в Россию

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-231 авиакомпании "Уральские Авиалинии"
Самолет Airbus A321-231 авиакомпании Уральские Авиалинии - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A321-231 авиакомпании "Уральские Авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует в среду четыре рейса из ОАЭ: в Москву, Екатеринбург и Сочи, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Завтра, 4 марта, авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует выполнить четыре рейса из ОАЭ: в "Домодедово" и в "Кольцово", используя обходные маршруты с дополнительной технической посадкой в Навои (Узбекистан), а также в Сочи – с дополнительной посадкой в Шарм-эль-Шейхе (Египет)", - говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Из Дубая в Екатеринбург вернулись порядка 280 туристов
Вчера, 15:49
Сообщается, что один рейс отправится из аэропорта Аль-Мактум, а три - из аэропорта Рас-эль-Хайма. В авиакомпании отметили, что добираться до воздушных портов пассажирам придется самостоятельно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Аэропорты ОАЭ в понедельник в ограниченном режиме начали отправлять и принимать самолеты. В частности, были совершены два рейса в Москву из Абу-Даби и Дубая, а также рейсы из Дубая в Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Flydubai возобновил рейсы по вывозу застрявших в ОАЭ пассажиров
Вчера, 15:00
 
