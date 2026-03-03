Рейтинг@Mail.ru
Турист рассказал о ценах на рейс из Дубая в Новосибирск или Екатеринбург - РИА Новости, 03.03.2026
02:18 03.03.2026 (обновлено: 09:14 03.03.2026)
Турист рассказал о ценах на рейс из Дубая в Новосибирск или Екатеринбург
Цены на перелеты из Дубая в Россию на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке достигают 360 тысяч рублей на трех человек с грудничком на рейс в Новосибирск... РИА Новости, 03.03.2026
ближний восток, дубай, новосибирск, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана, туризм
Турист рассказал о ценах на рейс из Дубая в Новосибирск или Екатеринбург

Цены на авиабилеты из Дубая в Россию достигают 360 тысяч рублей

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Цены на перелеты из Дубая в Россию на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке достигают 360 тысяч рублей на трех человек с грудничком на рейс в Новосибирск или Екатеринбург, сообщила РИА Новости российская туристка, которая ищет способ вылететь с семьей раньше срока завершения путевки.
По ее словам, она вместе с семьей — мужем, а также двумя детьми, один из которых грудничок, — после заставших их в Дубае взрывов решила вылететь раньше, чем заканчивается путевка 5 марта.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
1 марта, 16:39
"Я сейчас мониторю билеты, но они просто космические. На семью (два взрослых, один ребенок и грудничок без места) 360 тысяч рублей в сторону Новосибирска или Екатеринбурга. Я хотела уже завтра улететь. Не могу спать, от каждого хлопка вздрагиваю. Страшно за детей, а вдруг опять бомбанут, а я не услышу, а так рука на пульсе", — рассказала собеседница.
При этом она отметила, что гарантии, что вылет состоится, нет. "Мой туроператор сказал: ждите, я просила за доплату дату сменить. С 28-го числа тишина полнейшая", — пояснила собеседница.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В понедельник вечером первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в Шереметьево.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса
2 марта, 11:08
 
ТуризмБлижний ВостокДубайНовосибирскШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против ИранаТуризм
 
 
