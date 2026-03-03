Турист рассказал о ценах на рейс из Дубая в Новосибирск или Екатеринбург

КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Цены на перелеты из Дубая в Россию на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке достигают 360 тысяч рублей на трех человек с грудничком на рейс в Новосибирск или Екатеринбург, сообщила РИА Новости российская туристка, которая ищет способ вылететь с семьей раньше срока завершения путевки.
По ее словам, она вместе с семьей — мужем, а также двумя детьми, один из которых грудничок, — после заставших их в Дубае взрывов решила вылететь раньше, чем заканчивается путевка 5 марта.
"Я сейчас мониторю билеты, но они просто космические. На семью (два взрослых, один ребенок и грудничок без места) 360 тысяч рублей в сторону Новосибирска или Екатеринбурга. Я хотела уже завтра улететь. Не могу спать, от каждого хлопка вздрагиваю. Страшно за детей, а вдруг опять бомбанут, а я не услышу, а так рука на пульсе", — рассказала собеседница.
При этом она отметила, что гарантии, что вылет состоится, нет. "Мой туроператор сказал: ждите, я просила за доплату дату сменить. С 28-го числа тишина полнейшая", — пояснила собеседница.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В понедельник вечером первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в Шереметьево.