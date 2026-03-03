Турист рассказал о ценах на рейс из Дубая в Новосибирск или Екатеринбург

КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Цены на перелеты из Дубая в Россию на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке достигают 360 тысяч рублей на трех человек с грудничком на рейс в Новосибирск или Екатеринбург, сообщила РИА Новости российская туристка, которая ищет способ вылететь с семьей раньше срока завершения путевки.