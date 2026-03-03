https://ria.ru/20260303/ator-2078308674.html
В АТОР рассказали, сколько россиян застряли в третьих странах
Порядка 10-12 тысяч российских туристов в третьих странах столкнулись с невозможностью улететь домой со стыковками в государствах Персидского залива, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:52:00+03:00
2026-03-03T20:52:00+03:00
2026-03-03T20:52:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
ассоциация туроператоров россии (атор)
персидский залив
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана, ассоциация туроператоров россии (атор), персидский залив
Военная операция США и Израиля против Ирана, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Персидский залив
В АТОР рассказали, сколько россиян застряли в третьих странах
АТОР: 12 тысяч россиян застряли в третьих стран из-за ближневосточного конфликта