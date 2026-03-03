Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, сколько россиян застряли в третьих странах - РИА Новости, 03.03.2026
20:52 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян застряли в третьих странах
В АТОР рассказали, сколько россиян застряли в третьих странах - РИА Новости, 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян застряли в третьих странах
Порядка 10-12 тысяч российских туристов в третьих странах столкнулись с невозможностью улететь домой со стыковками в государствах Персидского залива, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян застряли в третьих странах

АТОР: 12 тысяч россиян застряли в третьих стран из-за ближневосточного конфликта

© РИА Новости / Евгений Биятов
Пассажир в аэропорту
Пассажир в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Пассажир в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Порядка 10-12 тысяч российских туристов в третьих странах столкнулись с невозможностью улететь домой со стыковками в государствах Персидского залива, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
"Еще порядка 10-12 тысяч туристов в третьих странах столкнулись с невозможностью улететь домой со стыковками в государствах Персидского залива", - сказали в АТОР.
