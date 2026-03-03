Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, сколько россиян уже вывезли с Ближнего Востока
11:32 03.03.2026 (обновлено: 11:39 03.03.2026)
В АТОР рассказали, сколько россиян уже вывезли с Ближнего Востока
В АТОР рассказали, сколько россиян уже вывезли с Ближнего Востока - РИА Новости, 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян уже вывезли с Ближнего Востока
Около полутора тысячи человек уже вернулись в Россию из стран Ближнего Востока; во вторник ожидается возвращение еще порядка 2 тысяч человек, если все... РИА Новости, 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян уже вывезли с Ближнего Востока

АТОР: около 1,5 тыс россиян вернулись в Россию с Ближнего Востока

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около полутора тысячи человек уже вернулись в Россию из стран Ближнего Востока; во вторник ожидается возвращение еще порядка 2 тысяч человек, если все запланированные рейсы состоятся, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.
"Порядка 1,5 тысяч вывезли. В случае, если сегодня состоятся все запланированные рейсы, еще около 2 тысяч", - сказал Мурадян на вопрос, сколько россиян уже вернулись в Россию и сколько могут вернуться сегодня.
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российский турист рассказал, как выбирался из Израиля
Вчера, 10:39
Ранее во вторник АТОР писала, что расписание вылетов рейсов из Дубая корректируется из-за периодических закрытий воздушного пространства в аэропортах.
Накануне вечером в "Шереметьево" приземлился первый после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейс из ОАЭ - рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби. Также в ночь на вторник авиакомпания flydubai выполнила в Россию четыре рейса - в Москву, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Кроме того, в Москву накануне прилетел рейс из столицы Омана - Маската.
Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Объединенные Арабские Эмираты - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Россиянка рассказала, как пряталась в пустыне во время ударов по ОАЭ
Вчера, 09:37
 
