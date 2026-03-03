https://ria.ru/20260303/ator-2078133580.html
В АТОР рассказали, сколько россиян уже вывезли с Ближнего Востока
В АТОР рассказали, сколько россиян уже вывезли с Ближнего Востока
Около полутора тысячи человек уже вернулись в Россию из стран Ближнего Востока; во вторник ожидается возвращение еще порядка 2 тысяч человек, если все... РИА Новости, 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян уже вывезли с Ближнего Востока
