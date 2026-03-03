В АТОР рассказали, сколько россиян уже вывезли с Ближнего Востока

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около полутора тысячи человек уже вернулись в Россию из стран Ближнего Востока; во вторник ожидается возвращение еще порядка 2 тысяч человек, если все запланированные рейсы состоятся, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.