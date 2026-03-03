Рейтинг@Mail.ru
АТОР объяснила корректировку расписания вылетов из Дубая - РИА Новости, 03.03.2026
10:11 03.03.2026
АТОР объяснила корректировку расписания вылетов из Дубая
АТОР объяснила корректировку расписания вылетов из Дубая
Расписание вылетов рейсов из Дубая корректируется из-за периодических закрытий воздушного пространства в аэропортах, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
АТОР объяснила корректировку расписания вылетов из Дубая

АТОР: вылеты из Дубая корректируются из-за закрытия воздушного пространства

Международный аэропорт Дубай, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Расписание вылетов рейсов из Дубая корректируется из-за периодических закрытий воздушного пространства в аэропортах, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
Со вчерашнего дня начали осуществляться вывозные рейсы с Ближнего Востока в Россию.
"Туроператоры призывают туристов, ожидающих возвращения в Россию на рейсах, начавшихся вчера, набраться терпения: расписание корректируется из-за периодических закрытий воздушного пространства в аэропортах Дубая", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву
Вчера, 09:38
 
