АТОР объяснила корректировку расписания вылетов из Дубая
Расписание вылетов рейсов из Дубая корректируется из-за периодических закрытий воздушного пространства в аэропортах, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). РИА Новости, 03.03.2026
россия, дубай, ближний восток, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
